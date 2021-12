Opozice v Praze kritizuje nepořádek kolem popelnic na tříděný odpad

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) v reakci uvedl, že radnice mohou magistrát požádat o navýšení svozů u daného místa, čemuž město v drtivé většině případů vyhoví. Svoz košů je pak podle něj od tohoto týdne na úrovni doby před pandemií covidu-19.

Zástupci opozice v posledních týdnech hovoří o tom, že ulice Prahy jsou znečištěné. "Na Praze 2 nám v podstatě denně chodí stížnosti od občanů na černé skládky kolem popelnic na tříděný odpad," uvedla před časem předsedkyně kontrolního výboru hlavního města a místostarostka Prahy 2 Alexandra Udženija (ODS).

Podobně se tento týden vyjádřil předseda klubu zastupitelů ANO Ondřej Prokop. "Ulice města jsou zavaleny odpadky, město připomíná Neapol v roce 2011, kdy mafie organizovala stávky popelářů, magistrát strká hlavu do písku a čí je to prý vina? No samozřejmě Pražanů, protože v té pandemii moc nakupují a také špatně třídí," uvedl. Zástupci obou stran kritizují také plánovanou změnu vyhlášky, v důsledku které se má většině Pražanů od příštího roku zdražit svoz směsného odpadu.

Podle Hlubučka je systém tříděného odpadu nastaven tak, že magistrát reaguje na žádosti městských částí o zvýšení svozu, a to v drtivé většině případů kladně. "V letošním roce do tohoto okamžiku město vypořádalo 1600 požadavků městských částí kladně," řekl.

Dodal, že zatím nevyřešeno zůstalo obvykle z administrativních důvodů pod jedno procento těchto požadavků. "Pokud tedy někde je nějaký problém, tak je to záležitost převážně městské části," řekl. S ohledem na pandemii a větší množství on-line nákupů je podle něj také nutné, aby lidé mysleli na sešlapávání krabic a podobného odpadu.

Náměstek dodal, že město dává ročně asi 60 milionů korun za úklid okolí popelnic, protože svozové vozy odváží jenom obsah kontejnerů a nikoliv to, co se nachází kolem nich. Úklid podle něj následuje po svozu a může se stát, že pokud bezprostředně po něm někdo nechá u popelnic nepořádek, zůstane tam do dalšího příjezdu. "Nikde se ale nekupí žádné hromady odpadků, které nikdo nevyváží," sdělil. Doplnil, že u košů v ulicích, které spravuje městská Technická správa komunikací (TSK) byl svoz od tohoto pondělí navýšen na úroveň roku 2019.

Všeho tříděného odpadu loni městská firma Pražské služby svezla 59.592 tun, což znamenalo meziroční pokles o asi 719 tun. V metropoli bylo podle lednových informací magistrátu asi 5600 stanovišť s nádobami na separovaný odpad.