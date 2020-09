Opozice ve Sněmovně zkritizovala vládu: Vyvolává paniku, podcenila druhou vlnu koronaviru

Vyhlašování nouzového stavu, které vláda chystá, podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové "není nic jiného než přiznání absolutního selhání a podcenění situace".

Podle předsedy SPD Tomia Okamury chce vláda omezit životy občanů. Nouzový stav spojil Okamura s "vyvoláváním paniky" a prohlubováním "ekonomické a sociální frustrace" obyvatel. Mluvil také o možném zkreslování údajů o počtu nakažených a o jejich zneužívání vládou. Okamura poukazoval také na to, že ačkoli na chřipku zemře ročně v Česku kolem 2000 lidí, žádná omezení se kvůli této nemoci nezavádí.

Opatření proti šíření koronaviru by podle předsedy lidovců Mariana Jurečky měla být systémová a promyšlená i tím, že vláda lidem vysvětlí jejich důvod a účel. "Podložte to těmi daty a řekněte: Proto to omezíme. V ten okamžik to bude smysluplné i věrohodné," uvedl. Těžko lze pochopit, že venkovní sportovní utkání mají být bez diváků, zatímco divadelní představení ve vnitřních prostorech mohou být s diváky, podotkl Jurečka.

Pekarová Adamová jako příklad nepřipravenosti opatření zmínila nedělní výrok ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), který omezení počtu hostů na svatbách na 30 lidí stanovil na základě nabídky moderátorky televizní debaty.

Jurečka i Pekarová Adamová poukázali na to, že vláda zatím nepředstavila pomoc podnikatelům a živnostníkům, kteří kvůli omezením, například zkrácením provozní doby restaurací, přijdou o část příjmů. Podle předsedy lidovců by to mohlo být snížení příjmů o 15 až 40 procent. Podle šéfky TOP 09 by se vláda neměla tvářit, že už v minulosti pomohla dost. TOP 09 chce tento týden předložit odškodňovací zákon, který by stanovil jasná pravodla pro poskytování náhrad za nařízená opatření.