Opozice vidí za zrušením vyhlášky o respirátorech diletantství vedení země

Rozhodnutí NSS podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odhaluje naprosté diletantství vedení státu. "Ministerstvo zdravotnictví by mělo konečně přestat švejkovat a vydat do tří dnů nové opatření tak, aby bylo adekvátně zdůvodněné a u soudu konečně obstálo," uvedl Hřib. Pražský primátor zdůraznil že pro hlavní město je téma epidemické bezpečnosti MHD zásadní vzhledem k tomu, že metropole má největší síť veřejné dopravy v zemi. "Zrušení tohoto opatření by byl opravdu velký problém," dodal Hřib na twitteru.

Předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Adamová Pekarová považuje rozhodnutí soudu za opětovné potvrzení, že vláda nerespektuje principy právního státu. "Vláda po našem právním státě šlape během epidemie ráno, odpoledne i večer," uvedla na twitteru. Podle Pekarové Adamové by za zrušená vládní opatření měl někdo nést odpovědnost, protože nelze jednat protiprávně bez postihu.

Podle poslance a někdejšího předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je rozhodnutí soudu dalším tragickým výsledkem bohorovného přístupu ministerstva zdravotnictví k mimořádným opatřením a jejich zdůvodňování. "Doufám, že se vláda nebude tvářit, že se jí rozhodnutí soudu netýká, a vše napraví," uvedl Výborný.

NSS opatření ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorech vyčetl, že není řádně odůvodněné. Opatření proto zrušil. Rozhodnutí soudu vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, tedy od jeho doručení oběma stranám.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že si neumí představit, že by opatření neplatilo. Resort podle něj odůvodnění podle požadavku soudu doplní, je ale podle Vojtěcha otázkou, jak podrobné zdůvodnění bude soudu stačit.