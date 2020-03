Opozice zavření obchodů kvůli koronaviru vesměs podporuje

"Je nyní v kompetenci vlády, aby takovýto krok provedla. Sama musí vyhodnotit informace a odborná stanoviska a určit 'kdy a jak'. Ona za to nese zodpovědnost," uvedl Fiala.

Pekarová Adamová vyzvala vládu, aby se přestala "řídit selským rozumem" a rozhodovala s předstihem delším než několik hodin. "Zavření obchodních center jsme vám doporučovali už v týdnu. Ovšem malé obchody v každém menším městě mohly zůstat otevřené. Jejich vliv na šíření viru je minimální a opatření pro jejich provozovatele může být naprosto likvidační," míní Pekarová.

"Je potřeba přijmout veškerá opatření navržená odborníky v zájmu ochranu lidí," uvedl Okamura. Na úterní schůzce vedení Sněmovny s premiérem Andrejem Babišem (ANO) chce projednat roli dolní komory ohledně urychlené pomoci podnikatelům na zmírnění dopadů restrikcí.

Rakušan míní, že proti šíření koronaviru je lepší udělat víc a příliš brzy než málo a příliš pozdě. "V rozumných opatřeních jsme připraveni vládu podporovat," uvedl. Jurečka vyzval obyvatele, aby vládní opatření proti šíření koronaviru respektovali.

Za mnohem vážnější považuje Fiala vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), že v Česku chybí až milion respirátorů. "Adam Vojtěch svým laxním přístupem ohrozil funkčnost českého zdravotnictví v kritické situaci. Toto není ze strany vlády profesionální krizové řízení," prohlásil šéf ODS. Rovněž podle Rakušana vláda v případě ochranných pomůcek pro zdravotníky selhala. "Bez jejich ochrany jsou ostatní opatření skoro zbytečná. Uvítal bych od vlády méně tiskových konferencí a větší starost o ty, kteří zachraňují zdraví a životy," dodal.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že situace je tíživá zejména pro lékaře a další zdravotníky, kteří jsou "v první linii". "V opatřeních administrativní a restriktivní povahy pravděpodobně vláda jedná správně, ovšem v čemkoliv, co má složitější management od zjištění materiálu, výroby či logistiky včetně sdílení informaci a jejich toku do regionu, naprosto selhává," sdělil. O nedostatku respirátorů a roušek kabinet podle Bartoše věděl měsíce. "Mrzí mě, že vláda není schopna veřejnosti jasně deklarovat, jaký je skutečný stav," dodal.

Na nedostatek respirátorů a roušek pro zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách upozornil i Jurečka. "To, co dnes v noci rozvezli, je cca pět procent akutní potřeby," uvedl. Okamura bude chtít vysvětlit situaci s respirátory od Vojtěcha.

Vojtěch uvedl, že je nyní závazně objednáno 1,7 milionu respirátorů, dorazit by měly v příštím týdnu. Stát by jich podle něho mohl získat ještě víc. V noci na dnešek bylo do klíčových nemocnic a zdravotnických záchranných služeb rozvezeno 50.000 respirátorů.