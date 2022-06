Opoziční ANO a SPD dnes neprosadily sněmovní projednání pražské korupční aféry Hlubučka

Policisté obvinili ve středu 11 lidí kvůli hospodaření Dopravního podniku hlavního města Prahy. Mezi obviněnými je podle médií vedle Hlubučka také podnikatel Michal Redl. Oba jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině a Redl čelí i podezření z nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

"Obvinění jsou to zásadní," zdůraznila Schillerová. Odmítla zlehčování případu poukazy na to, že jde o "lokální průšvih bez vazby na vládu". Schillerová poukázala na to, že STAN řídí ministerstvo vnitra, v jeho čele stojí předseda hnutí Vít Rakušan. "Je po těch nekonečných skandálech hnutí STAN nutné projednat tuto záležitost ve Sněmovně," řekl Okamura. Premiér Petr Fiala (ODS) podle něho "strká hlavu do písku". Okamura míní, že Rakušan by neměl být ministrem vnitra a hnutí STAN by nemělo být ve vládě vůbec.

Místopředsedkyně STAN a Sněmovny Věra Kovářová řekla, že hnutí se k trestní záležitosti postavilo "rázným a jasným" způsobem. STAN Hlubučkovi pozastavilo členství a vyzvalo ho k rezignaci na všechny funkce. "Nejde o systémové selhání, ale o zradu člověka, kterému jsme dali důvěru," uvedla Kovářová. Podle Cogana hnutí učinilo maximum. "Kdo jiný reaguje na kauzy tak rychle jako STAN?" tázal se před poslanci. Rovněž podle Cogana jde o individuální selhání, které nemá vztah k poslaneckému klubu ani k vládě.

Předseda klubu lidovců Marek Výborný si nemyslí, že kauza poškozuje reputaci vlády. "Jako politik a předseda poslaneckého klubu jasně říkám, že bez ohledu na to, jestli to je politik STAN, hnutí ANO, SPD nebo ODS, musí platit, že každý se musí chovat v souladu s právním řádem. Nechť to orgány činné v trestním řízení prošetří a o případné vině ať rozhodne soud. Vše ostatní, nějaká reputační záležitost, je interní záležitostí hnutí STAN," řekl ČTK. Za logický označil postup předsednictva STAN vůči obviněnému Hlubučkovi.

Mezi podezřelými v kauze je podle neoficiálních informací médií rovněž lobbista Pavel Dovhomilja, náměstek pražského dopravního podniku Matej Augustín i další lidé z nejužšího managementu DPP.