Opoziční hnutí ANO souhlasí s novým sankčním zákonem, chce ho ale projednat

Stát bude moci dotčeným například zabránit ve vstupu nebo v pobytu na svém území nebo zmrazit majetek. Předloha má zároveň vytvořit právní základ pro zařazování subjektů na sankční seznam EU z českého podnětu. "Chceme, aby tento zákon kromě zahraničního výboru projednal i ústavně-právní výbor," řekla bývalá ministryně financí.

V programu jedné ze schůzí tohoto týdne je také první čtení vládní novely, která mění volbu členů rad České televize a Českého rozhlasu. Předpokládá zejména zapojení Senátu, nyní členy volí jen poslanci. Počet členů Rady ČT se zvýší z 15 na 18. Rada ČRo by měla mít i nadále devět členů.

Poslanec Aleš Juchelka (ANO) bude navrhovat zamítnutí předlohy v prvním čtení, označil ji za paskvil. Navýšením počtu radních si podle něj chce koalice pohlídat to, aby když má nyní většinu ve Sněmovně i v Senátu, mohla mít pod kontrolou volbu generálního ředitele ČT v příštím roce. Proti předpisu je i opoziční SPD, podle poslance hnutí Jaroslava Foldyny novelou vláda usiluje o to, aby dostala pod svou kontrolu veřejnoprávní média. "Návrh nelze považovat za nic jiného než další krok k destrukci demokratických principů," uvedl.

ANO opět kritizovalo návrh na snížení zdravotních plateb státu. V pátek projednávání zablokovaly právě ANO a SPD přestávkami pro své kluby. Jejich zástupci se obávají možného snížení kvality a dostupnosti zdravotní péče, když má systém veřejného zdravotního pojištění přijít o 14 miliard korun. Vládní představitelé takové dopady odmítají. Novela má po koaličních úpravách také zavést automatickou valorizaci zdravotních plateb státu, a to od roku 2024.

Předloha čelila v dolní komoře mnohahodinovým obstrukcím opozice už v minulých kolech projednávání. Schillerová dnes řekla, že opět k návrhu poslanci ANO vystoupí a sdělí, proč je podle nich úmysl špatný. "Opět budeme usilovat o vrácení zákona do druhého čtení," doplnila. Místopředsedkyně zdravotnického výboru Karla Maříková (SPD) označila vládní plán za nesmyslný a nepochopitelný. Pojišťovnám by podle ní hrozilo snižování zůstatků na účtech, což by koncem roku vedlo ke zpožďování plateb poskytovatelům péče.