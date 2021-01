Oslava během pandemie je vrchol neslušnosti, měli by si vzít příklad z Gotta, říká Válek

Když se dozvěděl o prohřešku známých politických tváří, byl dopálený. Místopředseda TOP 09 a lékař Vlastimil Válek nemohl pochopit, jak si expremiér Jiří Paroubek se současným vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou a místopředsedou Rady České televize Jiřím Šlégrem mohli dovolit porušit v době koronavirové pandemie protiepidemický systém (PES) a šli tajně slavit padesáté narozeniny teplického kmotra Petra Bendy. „Vysmáli si všem slušným lidem do tváře. Předvedli s prominutím pitomost, která ještě více rozjitří napjatou atmosféru panující ve společnosti. A právem. V době, kdy živnostníci bojují o přežití a pokud svůj podnik otevřou, jsou tvrdě sankcionováni, se zachovali jako papaláši.“

Premiér Andrej Babiš už vyzval bývalého hokejového brankáře Milana Hniličku, aby ze svého jednání, které označil za nepřijatelné, vyvodil osobní důsledky. Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa se podle České televize agentury ČTK už omluvil a na charitu poslal 50 tisíc korun. Dřívější gólman v prohlášení uvedl, že nepil, po večeři a pracovních schůzkách řídil domů. Uvědomuje si, že udělal hloupou chybu, ze kterou je připraven nést následky.

Jakub Večerka, tiskový mluvčí Národní sportovní agentury, v jejímž čele Hnilička stojí, webu EuroZprávy.cz zaslal textovou zprávu s dalšími podrobnosti hříšníkova vyjádření. „ Okamžitě posílám 50 tisíc korun na charitu. Konkrétně jsme si vybral sbírku SOS Česko vyhlášenou Člověkem v tísni. Je určena na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, které se ocitají v těžké životní situaci, tedy živnostníkům, samoživitelkám, sociálně slabým lidem v insolvenci či lidem, kteří přicházejí o práci,“ napsal v další části prohlášení poslanec Milan Hnilička (za ANO).

Pozornost je rovněž upřena i na expremiéra Jiřího Paroubka, který redakci EuroZprávy.cz opakovaně nezvedal telefon. Bývalý ministerský předseda se paradoxně nedávno ostře vymezoval proti bývalému prezidentu Václavu Klausovi, který odmítá nosit roušky, navštěvuje restauraci a na demonstraci bagatelizoval covid-19. Exšéf LEV 21 vyzýval Klause k odpovědnosti. Paroubek pro Blesk uvedl, že byl jen vyřizovat obchodní věci s Petrem Bendou a při té příležitosti mu pouze poblahopřál.

Slavící společnost však v době pandemie, kdy umírají lidé na koronavirus, porušila úplně vše, co přikazuje protiepidemický systém (PES). Snímky dokazují, že hosté nenosili roušky či respirátory, nedodržovali dvoumetrové rozestupy, ignorovali po 21. hodině zákaz vycházení a nocovali v hotelu. „Z lékařského hlediska existuje riziko, že mohou šířit nákazu. Když jsou totiž lidé pod vlivem alkoholu, jsou družní, objímají se. A tím dochází k přenosu. Pokud by měli před oslavou antigenní testy anebo už byli naočkovaní, tak je nebezpečí nižší. Nepředpokládám však, že by všichni byli testovaní či prošli vakcinací,“ tvrdí profesor radiologie, který je ve Fakultní nemocnici Brno přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny. „Slavit narozeniny v hotelu během pandemie je vůči obyčejným lidem vrcholem neslušnosti,“ dodává.

Hříšníci by si měli vzít příklad z Gotta

Policie České republiky už prověřuje, zda nedošlo k porušení vládních nařízení a pokud ano, bude celá věc předána správnímu orgánu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že zmíněný teplický hotel ztrácí jakýkoli nárok na kompenzační podporu, jež je určená podnikatelům, kteří musejí mít své provozovny uzavřené, a to právě kvůli covidu-19.

Vlastimil Válek se domnívá, že politici si vůbec neuvědomili, jak trpí obyčejní lidé, kteří nyní nemohou se svými blízkými oslavit jejich výročí. „Zatímco oni juchali, senioři, kteří se v současné době dožívají kulatých narozenin, si nemohou s rodinou ani přiťuknout, aby se nenakazili. Rovněž svatby a pohřby se konají za minimálního počtu lidí. Když všichni viděli publikované snímky, chápu, že pocíťují lítost. Říkají si, když mohou oni, proč ne my.“

Poradce ministerstva zdravotnictví považuje ať už současné anebo bývalé politiky za rybičky v akváriu. „Před veřejností jsou dokonale vidět a žádný z jejich malérů se nikdy nepodaří utajit.“ Za vzor populárních osobností uvádí zesnulého zpěváka Karla Gotta. „Byl slavný, ale nikdy se nedopustil žádného skandálu. Vystupoval příkladně a dbal na to, aby nevybočoval. Pokora a skromnost byla jeho předností. Alespoň něco by si z něj měli vzít hříšníci teplického večírku,“ přeje si bývalý místopředseda Červeného kříže.

Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 kritizuje i bývalé vrcholové sportovce, tedy hokejové olympijské vítěze z Nagana Milana Hniličku a Jiřího Šlégra, který byl v minulosti rovněž poslancem za LEV 21.. „U bývalých reprezentantů bych předpokládal, že ctí pravidla a řídí se jimi. Považoval bych, že čestnost mají v DNA. Bohužel jsem se krutě spletl,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Vlastimil Válek.

Nejde o první provinění politiků. Loni v říjnu musel rezignovat tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, který s Jaroslavem Faltýnkem (ANO) a dalšími navštívil na pražském Vyšehradě restauraci Rio´s, a to rovněž v době, kdy podle vládních nařízení měly mít podniky zavřeno. Veřejnost v současné době rovněž zneklidňuje, že řada prominentních osob se nechává očkovat proti covidu-19, ačkoli nesplňují podmínky pro přednostní vakcinaci.