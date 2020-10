Oslavy 28. října na Hradě: Ceremoniál má být skromnější, rektoři kritizují Zemana

V Česku bude od středy kvůli covidu-19 omezeno shromažďování na maximálně šest osob. Opozice i některé osobnosti případnou výjimku pro Hrad kritizují.

Babiš uvedl, že oslavy na Hradě by se měly uskutečnit bez veřejnosti a politiků. "Byl by tam jen pan prezident a vyznamenaní bez rodin. Teď to projednáme s hygienou," uvedl. Na Hradě by podle Babiše platila přísná hygienická opatření. Zeman s plánem souhlasí, dodal. "Jsme toho názoru, že vyznamenaní si to zaslouží," řekl premiér.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) navrhované řešení považuje za důstojné. Prezident dostane příležitost oslovit veřejnost svým projevem i předat ocenění osobně. "Technikálie si doladí protokol Hradu s hygienou, je možné, že tam budou ocenění po jednom, ale to je fáze protokolárního plánování," uvedl. Představitelé vlády se podle Hamáčka snažili při dnešním rozhovoru s prezidentem domluvit takové podmínky, aby hlava státu měla možnost oslovit národ a ceremoniál nikoho nepohoršoval kvůli hygienickým požadavkům kladeným na veřejnost.

Kancléř Vratislav Mynář dnes ČTK řekl, že Pražský hrad požádal o vyjádření hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Navrhl jí několik scénářů, za kterých by se předávání vyznamenání mohlo konat. Variantu, že by se aktu nezúčastnil nikdo z veřejnosti, označil za jednu z možností. Také Babiš po jednání v Lánech řekl, že konečné rozhodnutí bude na hygieně.

Zeman v neděli řekl, že Hrad dělá vše pro to, aby se ceremoniál 28. října na Pražském hradě uskutečnil. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že by považoval za urážku státního svátku vzniku republiky i vyznamenaných, pokud by se tradiční předávání ocenění nekonalo. Vyznamenaných bude letos asi 40.

Rektoři považují za nevhodné pořádat na Hradě oslavy 28. října

Pořádat v době mimořádných restrikcí kvůli epidemii koronaviru ceremoniál na Pražském hradě k předání státních vyznamenání, byť v omezeném rozsahu, je nevhodné a neodpovědné. Shodla se na tom většina rektorů oslovených ČTK. Ani kdyby byli 28. října na oslavy státního svátku pozváni, nezúčastnili by se. Také podle opozičních politiků by Hrad neměl dostat výjimku ze zákazu shromažďování nad šest osob, která začne platit od středy. Na rovnost před zákonem upozornil i bývalý předseda a nynější soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

"K svátku 28. října dostávají na Hrad pozvánku i tři desítky soudců. Jestli letos pořadatelé slavnosti nemají soudnost a hosty pozvou, měli by aspoň od soudců být odmítnuti. Rovnost před zákonem nemůže být lidem srozumitelněji vysvětlena. Kolegové soudci, měli byste na to pamatovat," uvedl na twitteru Baxa.

"Za současné situace se občané této země musí vzdát celé řady důležitých osobních i pracovních aktivit. Nepovažuji proto za moudré, aby se oslava i takto významného státního svátku uskutečnila, byť v omezeném počtu účastníků. Pokud bych byl letos mezi pozvanými, z akce bych se z těchto důvodů omluvil," uvedl na dotaz ČTK rektor České zemědělské univerzity v Praze a předseda České konference rektorů Petr Sklenička.

Ani rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová by se případného předávání vyznamenání za daných okolností nezúčastnila. "Pravidla platí pro všechny stejně, tedy pro občany i prezidenta. Prezident by v tomto měl jít příkladem," uvedla na twitteru Nerudová.

I rektor Vysokého učení technického Petr Štěpánek uvedl, že by se z ceremoniálu omluvil. Žádná pozvánka ale zatím nedorazila, a to ani na brněnskou Masarykovu univerzitu a pražskou Univerzitu Karlovu.

"Přijde mi absurdní v současné situaci vůbec o účasti na slavnostním ceremoniálu hovořit," uvedl rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček. Rektor Ostravské univerzity Jan Lata poznamenal, že je předčasné o účasti hovořit, protože pozvánku rektoři nedostali. "Pokud ji dostaneme, tak určitě nepůjdu, protože to považuji za absurdní, aby v této době, kdy se všechno omezuje, tak si prezident uspořádal setkání nějakých svých přátel, byť v omezeném počtu. Rozhodně nepůjdu a považuji to za nezodpovědné," řekl ČTK.

Ani rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller by se oslav neúčastnil. "Jednak osobně mám zdravotní důvody a jednak oslavíme státní svátek důstojným způsobem v Olomouci," uvedl Miller.

Rektor Univerzity Hradec Králové (UHK) Kamil Kuča uvedl, že vzhledem k situaci a omezením mu nepřijde vhodné, aby podobná akce získala výjimku. "V případě boje proti šíření koronaviru je podle něj třeba jít příkladem veřejnosti," řekl ČTK mluvčí UHK Jakub Novák.

Naopak rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vladimír Sedlařík ČTK řekl, že pokud pozvánku obdrží a akce se bude moci vzhledem k opatřením kvůli epidemii koronaviru konat, pojede. Podle Sedlaříka jde o oslavu vzniku republiky. Rektor Jihočeské univerzity Bohumil Jiroušek sdělil, že zatím není rozhodnutý. Rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina uvedl, že pozvání zatím nedostal, proto se nevyjádří.