Osm členů parlamentu nemá v pořádku majetkové přiznání

Politici a někteří další veřejní funkcionáři musí dávat majetkové přiznání do centrálního registru vždy při nástupu do funkce, dále při odchodu z ní a také pravidelně každý rok. Učinit tak musí vždy do konce června. Opatření má zajistit, aby se při výkonu pracovních povinností nelegálně neobohatili.

Dva senátoři ale letos neodevzdali oznámení vůbec. "U třech poslanců šlo o pozdní podání a v případě dalších třech poslanců je problém s pokrytím celého období výkonu funkce v roce 2021,“ řekla webu iROZHLAS.cz Markéta Poslušná z tiskového odboru resortu spravedlnosti.

Jména zákonodárců, kteří povinnost nesplnili, resort nesdělil. Podle dřívějšího zjištění Českého rozhlasu vyplývá z Centrálního registru oznámení, že v termínu neodevzdali majetková přiznání poslanci hnutí STAN Jan Flek a Jan Kuchař. Ve lhůtě neměla podle registru splněnou povinnost ani poslankyně hnutí ANO Věra Adámková, která ale tvrdila, že oznámení podala.

Jedním ze dvou členů horní komory parlamentu, kteří přiznání nepodali, je podle serveru iROZHLAS.cz senátor a primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati. Informace o majetku neodevzdal už podeváté. Na začátku letošního roku ho za tento prohřešek potrestal úřad v Mnichově Hradišti pokutou. Nwelati dříve uvedl, že o svém majetku nemá dostatečný přehled, a nemůže proto oznámení podat.

Kromě lidí působících v celostátní politice mají povinnost vkládat do registru informace o svém majetku také komunální politici nebo funkcionářů různých úřadů. Ne všichni tak ale skutečně činí. "Ministerstvo spravedlnosti doposud oznámilo 1538 možných přestupků. Dalších 216 případů je v řešení," řekla mluvčí ministerstva spravedlnosti webu iROZHLAS.cz. Podle něj jde zejména o obecní zastupitele.