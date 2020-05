Osobu pod ochranou policie bych nikdy neosočoval, říká Novotný pro EZ o sporu se Zahradilem

Špatně spí, uprostřed noci proto vyjde na verandu svého domu a lituje, jaká kauza se mezi ním a europoslancem Janem Zahradilem rozpoutala. „Tyhle naše hádky se neměly dostat na veřejnost, je jasné, že oba poškozujeme ODS. Jsem na sebe naštvaný, že jsem se nechal vyprovokovat. Nechci se vymlouvat, ale už jsem ze všeho unavený, mít za zády policejní ochranku, která znervózňuje moji rodinu a do toho řešit spor se stranickým kolegou, je už dost vyčerpávající,“ konstatuje překvapivě tichým až zlomeným hlasem Pavel Novotný, který je jindy emotivní a často se při větách hurónsky směje.

Starosta Řeporyj dráždí kolegy vulgární rétorikou i svým vystupováním. Bylo jen otázkou času, kdy se z ODS někdo proti Novotnému vymezí. „Nenechám Novotného ODS zničit,“ napsal údajně na vnitrostranickém fóru nedávno Jan Zahradil, který patří od roku 1991 mezi zakladatele a první členy demokratů. Kritika se tedy ozvala od politika, který si stejně jako Novotný rovněž nedá nic líbit a občas se názorově s ostatními členy rozchází. Zahradil, bývalý I. místopředseda ODS, atakoval komunálního politika i díky jeho výstavbě pomníku kontroverzním vlasovcům a sdělil, že „v České republice došlo k zajímavému úkazu, že někteří komunální politici by si mohli vzít výuku dějepisu a tvorbu zahraniční politiky jako takzvaný vedlejšák“.

Manželce vysvětluje, že v ODS jde o vnitrostranický boj

Následně Novotný označil Zahradila za zombie a tvrdil, že ubírá straně hlasy a je pouze její minulostí. „Myslím, že by se ODS bez něj obešla. Potěšila mě nedávná anketa na sociálních sítích, kde lidé hlasovali, kdo má pro stranu větší přínos. Já obdržel 93 procent. Přesto je jasné, že někteří lidé v ODS straší představa, že bych kandidoval do Sněmovny, protože bych se tam asi dostal. Ale asi je v pořádku, že mě na ni nepustí,“ smiřuje se Novotný, který Zahradilovi vzkázal, že patří do SPD. „Do Trikolóry nebo do SPD mě posílá každou chvíli někdo. Je to folkor nevoličů ODS,“ zůstává Zahradil nad věcí.

Řeporyjského starostu mrzí, že europoslanec na něj útočí v době, kdy díky ruským výhrůžkám a policejní ochraně neprožívá příznivé období. „Manželka Veronika mně říkala a ptala se: jak ti to může dělat, když ví, v jaké situaci jsi ty i tvá rodina? Odpověděl jsem ji, že to je holt konkurenční vnitrostranický boj, tak to prostě chodí. Ovšem zajíždět a útočit do člověka v této krizi, bych neudělal ani jako bulvární novinář. Je prostě znát, že Zahradil se mě bojí. Je humorné, jak obyčejný starosta leží v žaludku tak vysokému politikovi,“ podivuje se Novotný. Zahradil kromě vykonávání funkce europoslance je i členem vedení, zasedá v osmičlenném předsednictvu ODS.

Zahradila zarazila poznámka, že by se Novotného bál. „Této otázce vůbec nerozumím. Kdybych měl vyjít jen z četných, vzájemně protichůdných stanovisek Pavla Novotného z minulých dnů, kdy mě obvinil ze zastrašování, likvidace a tak dále, musel bych dospět k názoru, že je tomu právě naopak.Pan Novotný má bujnou fantazii v kombinaci s nějakými povzbuzovadly,“ napsal Zahradil ostrou SMS zprávu směrem k Novotnému, kterou má redakce EuroZprávy.cz k dispozici.

Starostovy vulgarity dráždí jeho spolupracovníky

Většina spolustraníků se staví na stranu Jana Zahradila. Místopředseda ODS Jan Kupka například odmítá, že by Zahradil hašteření naplánoval na dobu, kdy má Novotný policejní ochranu. „Žádnou souvislost s tím, v jakém časovém období Zahradilovy poznámky padly, bych neviděl.“ Novotný u kolegů prohrává díky svému hrubému slovníku. Oponenty nazývá bolševickou zrůdou a lůzou i koštětem, zmr.... Komunistickému předsedovi Filipovi přeje smrt a poslankyni za hnutí ANO Barboře Kořánové, která jej chtěla umravnit, napsal: „Jsi husa, jen hlasovací košťátko, estébácká služka!“

Taková mluva je pro většinu konzervativců nepřijatelná. „Rétorika pana starosty Novotného je pro mě v řadě případů za hranou přijatelného. Nejen vůči Janu Zahradilovi, který je zakládajícím členem ODS, má za sebou nesporné politické úspěchy, ale i vůči politikům a političkám z jiných konkurenčních stran. Nejsem schopen akceptovat politický střet vedený místo argumentace urážkami, i když díky leckterým médiím to je snazší cesta k větší publicitě. Více bych to nekomentoval, špinavé prádlo se má prát doma,“ poslal poslanec Jan Skopeček redakci Eurozprávy.cz textovou zprávu s tímto zněním.

Netahat spor na veřejnost si přeje i poslankyně Miroslava Němcová. „Spor mezi členy ODS je lepší řešit na různých platformách uvnitř ODS než mediální cestou. Oběma to doporučuji,“ je přesvědčena bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. K mluvě komunálního politika má ale Miroslava Němcová silné výhrady, které se nebojí otevřeně prezentovat. „Pokud jde o formální stránku projevu pana starosty, ta mně vlastní není. Nepoužila bych jeho výrazů. Myslím, že lze argumentovat tvrdě a přesto věcně. Stejně tak odmítám výroky, jichž se opakovaně na veřejnosti dopouští prezident České republiky Miloš Zeman nebo předseda vlády Andrej Babiš.“ Vulgarity dráždí i Martina Kupku, místopředsedu ODS. „Je zjevné, že pan Novotný svým slovníkem přestřeluje.“ Podobný názor zastává i bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka. „Konzervativní politik by měl zvažovat svůj slovník,“ má jasno současný náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví.

Šéf strany domluvu odmítá, o vyloučení z partaje mlčí

Nabízí se otázka, zda by si šéf strany ODS Petr Fiala neměl důrazně promluvit a domluvit Pavlu Novotnému anebo dokonce pohrozit vyloučením ze strany, pokud vyjadřování nezmění. „Pavel Novotný je podle dostupných zpráv v současné době pod policejní ochranou kvůli ohrožení ze zahraničí. To je vážná věc. Nemyslím si, že v takové těžké osobní situaci mu má někdo “domlouvat” nebo jinak teď řešit jeho výroky,“ vyjadřuje se exkluzivně pro EuroZprávy.cz předseda ODS Petr Fiala.

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky upozornil, že Novotný jeho názory i postoje svých kolegů na své vystupování dobře zná. „Nemusím dodávat, že vulgární, hrubé a urážlivé výrazy nepovažuji ve veřejném prostoru za vhodné. Pavel Novotný ale nezastává žádnou stranickou funkci, reprezentuje Řeporyje. Podobně vystupuje dlouhodobě. Připomínám, že lidé v Řeporyjích ho zvolili s tímto vystupováním a s touto mluvou. Česká republika má dost jiných a závažnějších problémů, než je nevhodný slovník pana starosty,“ soudí stranický boss Petr Fiala, jehož slov si Pavel Novotný velice váží. „Cítím, že mě podporuje a za to mu chci veřejně poděkovat,“ těší Novotného.

Pro něj je zároveň dobré, že Fiala o jeho případném vyloučení ze strany vůbec nepromluvil ani nic nenaznačil. Podle některým členů ODS už ale spor ubral na intenzitě. „Jestli za tím stojí Petr Fiala, nedovedu říci, domnívám se, že ale ne,“ dodává Martin Kupka, jinak starosta Líbeznice. Jenže Jan Zahradil se netají tím, že s Petrem Fialou o půtkách, které s Novotným má, hovořil. Obsah jednání však odmítl komentovat. Pavla Novotného Zahradilova návštěva u prvního muže ODS překvapila. „To je obyčejné žalování, co k tomu mám říci.“

Předseda Senátu: Osobně nepatřím mezi jeho fanoušky

O zvážení případného vyloučení se zdráhá hovořit i ostřílený politik Přemysl Sobotka. „Cokoli bych na toto téma řekl, by vyznělo jako hloupost, navíc o sporu mezi pány Novotným a Zahradilem mám jen kusé informace z médií,“ tvrdí exšéf Horní komory. Nynější předseda Senátu Miloš Vystrčil otevřeně přiznává, že není Novotného zastáncem. „Osobně mezi fanoušky Pavla Novotného nepatřím,“ tvrdí a i on naznačil, že starostova rétorika se mu nepozdává. Přesto stejně jako šéf partaje Fiala by žádné pohovory či domluvy nevolil. „Pavel Novotný velmi dobře zná reakce na způsob svého vystupování a nepotřebuje žádné rady ani pohovory. Je to pouze na něm a jeho Já,“ vyjadřuje Vystrčil svůj názor.

Naopak poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová odmítá Pavla Novotného rozebírat: „Chování a výroky stranických kolegů takto nekomentuji. Budu-li se k tomu chtít vyjádřit, učiním tak v prvé řadě na domácí půdě, nikoliv přes média,“ napsala v e-mailu. Novotný její reakcí není překvapený. „Janě jsou Zahradilovy postoje blízké, rozumí si, ale je jasné, že na veřejnosti chce vystupovat neutrálně. Já se za to na tebe, Jano, nezlobím,“ komentuje Novotný strohé vyjádření Jany Černochové.

Němcové je blízký kritický názor na minulý režim i KSČM

Bývalé šéfce Sněmovny Miroslavě Němcové se sice příčí Novotného slovník, ale jisté pochopení pro něj má. Hlavně v boji proti komunistům. „Pan starosta Novotný se opakovaně kriticky vyjadřuje ke komunistickému režimu, který mezi lety 1948-1989 nastolil totalitní režim v naší zemi. Tento režim je popsán platným zákonem jako protiprávní a zločinný. Současně je pan starosta ostře kritický k dnešním zástupcům KSČM. Jeho názor na minulý režim i na postoje dnešní KSČM sdílím,“ říká otevřeně Němcová.

Osobně připomíná, že jí hlavně vadí zpochybňování vraždy JUDr. Milady Horákové od komunistky Marty Semelové. „Je nutné také vzpomenout na obdivné dopisy Vojtěcha Filipa vůdcům - masovým vrahům - Severní Koreje, jeho zpochybňování okupace naší země v roce 1968 vojsky Varšavské smlouvy pod vedením Moskvy, odmítání jednoho z pilířů naší obrany a zahraniční politiky, kterým je členství České republiky v alianci NATO apod. Tyto postoje prominentů dnešní KSČM dokazují, že jde o stále stejné komunisty a stále stejnou nebezpečnou ideologii potlačující demokracii, lidská práva a svobody,“ kritizuje Němcová komunisty a naznačuje, že Novotný správně a pravidelně upozorňuje na tyto prohřešky.

Bývalý bulvární novinář ale trvá na svém, že se ho Zahradil bojí, i když on to popírá. „Zahradil na kongresu ODS v roce 2014 předvedl majsrštych. Bez vyjednané podpory jediného hlasu se stal I.místopředsedou strany. A když mě letos v lednu viděl, jak kriticky řečním na kongresu, kde jsem se teprve rozhodl kandidovat, viděl asi sebe, vzpomněl si na rok 2014, a přepadly ho obavy, že by se něco podobného mohlo povést i mně,“ praví Novotný, který je přesvědčený, že opravdu někomu v ODS může vadit jeho zamýšlená kandidatura do Sněmovny.

Oponent upozorňuje, že kandidát musí mít čistý trestní rejstřík

Je však zajímavé, že Jan Zahradil kandidovat nebude, a tak mu Novotného usilování do Sněmovny může být zcela lhostejné. „Pak nechápu, proč pořád vytahuje, že jsem byl v kauze Marka Víta pravomocně odsouzen (za výhrůžku vraždou a nebezpečné vyhrožování, jež adresoval Marku Vítovi, jehož údajně považoval za podvodníka. Dle únorového rozsudku musel zaplatit 66 600 korun, pokud by tak neučinil, čekal by jej dvouměsíční pobyt ve vězení.) Cíleně na mě útočí. Zahradil je nic, v současnosti je člen obecního sdružení na Praze 6,“ pokračuje Novotný v kritice, ale zapomíná, že jeho oponent sedí v užším osmičlenném vedení ODS a je europoslancem.

Pavel Novotný tvrdí, že spor se Zahradilem ho unavuje a rovněž se hodlá ve svém vyjadřování mírnit. „Všichni píši, jak mluvím vulgárně, ale kdybyste věděli, jak mě to pak mrzí. Štve mě, že se pokaždé nechám vytočit. Byl bych ale rád, kdyby si někteří lidé uvědomili, v jak obtížné situaci jsem se já s mou rodinou ocitl, “ uzavírá Pavel Novotný s připomínkou na policejní ochranu.