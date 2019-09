Ostrá dohra Jílkové: Foldyna jen kroutí hlavou. Tohle by prý měli pouštět na Silvestra

K pořadu Máte slovo se na sociálních sítích vrátil například poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Tématem nejnovějšího dílu byl prezidentský systém a tak je jasné, že řeč byla především o prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho chování.

„ČT1 pořad “Mate slovo” to je síla. Jiří Ovčáček prokazuje nesmírnou trpělivost a hlavně přehled. Michal Šmarda korektně a slušně. Jinak protistrana reprezentovaná panem Rakušan doplněný nějakým podivným jedince, působila zaťatě,“ komentuje výkony diskutujících poslanec.

„Demokracii ano, ale jen tu naši, prostě aktivisti, kteří prohrávají volby, ale o to více a hlasitěji vykřikuji. Toho podivného muže, co tam dovedli, by měli pouštět i na Silvestra,“ posmívá se šéfovi Starostů a nezávislých Foldyna.

To Rakušan bral účast v pořadu více s humorem. Na facebooku zveřejnil fotku, na které se na oko pere právě se sociálním demokratem Michalem Šmardou. „Dnešní Máte slovo s heslem: Nebát se a nekrást,“ napsal ke snímku.

„Nehorši na tom celém je, že jsem tímto poněkud perverzním způsobem slavil výročí svatby. Svatou trpělivost má spíš má žena...“ posteskl si poslanec.