Ostrá dohra nedělní Partie: Kalousek přišel domů a hned se pustil do Schillerové

Alena Schillerová v pořadu například prohlásila, že už citaci o opoziční a senátorské špíně, kterou pronesla v souvislosti s ústavní žalobou na prezidenta Miloše Zemana. v parlamentu nepoužije. Uznala sice, že její slova byla „hodně silná", řekla je prý ale v reakci na absurdní, nedůstojnou a hodně emotivní debatu.

Vicepremiérka zároveň prozradila, že nepodpoří opozicí navrhované zrušení daně z nabytí nemovitostí. To se samozřejmě Miroslavu Kalouskovi nelíbilo.

Poukázal ale ještě na jiný problém. „Paní ministryni financí A. Schillerové jsem 4.11.2018 v TV Prima vytýkal, že generální ředitel Finanční správy ČR Janeček vydal pokyn, který finančně motivuje úředníky finanční správy k doměrce daní v daňovém řízení. A. Schillerová tenkrát autoritativně prohlásila, že Kalousek lže a takový pokyn neexistuje,“ připomněl, co šéfka státní kasy prohlásila zhruba před rokem.

K problému se šéf poslanců TOP 09 vrátil i tuto neděli. „Dnes byla za mé přítomnosti v TV Prima konfrontována se skutečností, že takový pokyn existoval a byl vydán. Aniž hnula brvou odvětila, že pokyn sice byl vydán, ale nebyl realizován a 'Kalousek lže',“ připomněl, co zaznělo v televizi.

Podle něj to ale bylo ještě jinak. „Ověřitelná pravda je taková, že pokyn by vydán a byl také realizován. Došlo tím k porušení principů právního státu. Chci se přesto paní ministryně zastat a odmítnout tvrzení, že lže. Nelže. Plní program Hnutí ANO 2011. Je to sice totéž, ale mnohem lépe to zní,“ rýpnul si do ministryně Kalousek.