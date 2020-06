Ostrá slova kvůli rozpočtu. Vláda si vytváří balík peněz pro nákup voličů, naznačil Farský

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO) by měly mít všechny peníze kromě rezervy 36 miliard korun jasné určení, podle STAN však ještě při pondělní videokonferenci nebyla Schillerová schopná přiřadit k jasnému účelu 100 miliard. "Včera (v pondělí) říkala, že 100 miliard nemůže rozpoložkovat, dnes může, ale seznam je tajný," uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

STAN podle ní za takových okolností nemůže pro návrh hlasovat, i když by vzhledem ke stavu ekonomiky bylo hnutí jinak ochotné podpořit schodek až 450 miliard. "Pokud nemáme informace, pak nemůžeme pro takový rozpočet zvednout ruku," podotkla Kovářová.

Farský postrádá kroky kabinetu s vizí do budoucna. "Vláda pořád řeší, co už se stalo, ale my v tom nevidíme žádnou cestu k budoucí prosperitě, žádné změny v hospodářství, strukturální úpravy," řekl. Kabinet podle něj možná spoléhá na pomoc záchranných balíčků v Německu, na které je Česko navázáno. "Ale myslím, že jsme dostatečně důstojný a sebevědomý národ, abychom si rozhodovali sami," dodal.

Z dosavadního počínání vlády se podle Farského může zdát, že chce zneužít krize kolem covidu-19. "Aby si vytvořila obrovský balík financí, aby mohla uplácet a nakupovat voliče," uvedl.

Obecný a nejasný návrh kabinetu ANO a ČSSD dal do kontrastu s jednáním o původním letošním schodku 40 miliard, kdy se ve Sněmovně diskutovalo prakticky o každém milionu.

KDU-ČSL je připravena jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) o parametrech deficitu letošního státního rozpočtu, pokud v něm budou zahrnuta konkrétní investiční opatření. Kabinet také musí složit dosavadní účty. Na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka. Vláda navrhuje zvýšit schodek státního rozpočtu na letošní rok na 500 miliard korun.

"Za KDU-ČSL jsme v této situaci připraveni jednat a komunikovat s premiérem a ministryní financí na hledání nějakého řešení, které pomůže investičně podpořit zaměstnanost v České republice," uvedl Jurečka. Jedná se podle něj například o investice do výstavby dopravní infrastruktury, silnic druhých a třetích tříd, do bydlení, krajiny, digitalizace, nanotechnologií nebo vědy a výzkumu.

"Pokud toto bude obsaženo v investičních opatřeních dalšího schodku rozpočtu, jsme připraveni jednat o parametrech takového schodku," poznamenal Jurečka. Je podle něj důležité, aby kabinet složil dosavadní účty. Poslanci a senátoři podle předsedy KDU-ČSL nemají informace o tom, jak byl dosud schválený schodek rozpočtu 300 miliard korun využit.

Podle Jurečky je příliš obecná informace z původního návrhu, že 136 miliard korun chce kabinet mít v rozpočtové rezervě. Ministryně financí Schillerová připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by tak mělo jít asi 36 miliard korun.

Jurečka doplnil, že pro KDU-ČSL je nepřijatelná státní podpora letecké společnosti Smartwings. Vláda zvažuje poskytnutí záruky za až 900 milionů korun, rozhodnout o ní chce během června. Podle analýzy ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by krach letecké skupiny přinesl státu škodu 1,2 miliardy korun. "Není férové, aby vláda přistoupila k jedné firmě jinak než k desetitisícům jiných firem v situaci, kdy některé z těchto firem zaměstnávají více lidí než celá společnost Smartwings," řekl Jurečka.