Osvobozující verdikt nad Hudečkem v kauze opencard je pravomocný

Hudečka a někdejší radní pro informatiku a dopravu Evu Vorlíčkovou a Josefa Noska a bývalého šéfa magistrátních informatiků Jana Tesku zprostil obžaloby v březnu pražský městský soud. Uvedl, že jejich počínání nebylo trestným činem.

"Mohu potvrdit, že státní zástupce nepodal řádný opravný prostředek. Po prostudování zprošťujícího rozsudku a celkovém vyhodnocení věci ve všech souvislostech nebyly shledány důvody pro podání odvolání," řekl serveru mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Bývalého primátora spolu s někdejšími radními a úředníkem vinila obžaloba z toho, že v roce 2012 neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k opencard, kterou magistrát oslovil jako jedinou v jednacím řízení bez uveřejnění. Podle rozhodnutí soudu však nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek. Museli také navázat na činnost předchozí reprezentace hlavního města.

Soud obžalované nejprve dvakrát shledal vinnými. Soudce však nyní čelí kárným žalobám kvůli zkreslení protokolů z hlavního líčení. Původní státní zástupkyně je pak v jiné kauze stíhána za zneužití pravomoci.

Pražští radní jednomyslně schválili navazující kontrakty s Haguess poté, co jim to doporučila hodnotící komise. Obžalobě původně čelili všichni hlasující, větší část z nich ale justice pravomocně osvobodila už dříve. Zbývající obžalovaní poukazovali na to, že opencard byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. V tom jim dal soud za pravdu.

V kauze opencard je obžalovaný také Hudečkův předchůdce ve funkci primátora a současný poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). Březnový proces se ho ale netýkal, protože jeho stíhání bude moci pokračovat až poté, co mu skončí poslanecký mandát.

Původní dozorující státní zástupkyní kauzy byla Dagmar Máchová, kterou policie v únoru navrhla obžalovat v tzv. kauze Bereta, jež se týká vynášení informací z trestních řízení. Původní předseda soudního senátu Alexander Sotolář o případ přišel z rozhodnutí pražského vrchního soudu poté, co vyšlo najevo přepisování soudních protokolů. Ministryně spravedlnosti ho chce v kárném řízení zbavit taláru. Sotolář i Máchová jsou postaveni mimo službu.