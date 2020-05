Otevírání hranice bude koordinované. Německo a okolní státy včetně ČR se dohodly

"S ostatními ministry jsme si potvrdili, že budeme postupovat maximálně zodpovědně, to znamená s přihlédnutím k doporučením Evropské komise i epidemiologické situaci v našich zemích," uvedl Petříček v tiskové zprávě. Pandemie koronaviru podle něj ukázala, jak potřebná je sousedská politika. Oživení Evropy je podle něj obtížně představitelné bez vzájemného porozumění a koordinace mezi státy.

#TZMZV: Ministr @TPetricek se zúčastnil videokonference ve formátu Německa a jeho sousedních zemí. Tématem jednání bylo postupné otevírání hranic. Cílem české diplomacie je koordinovat otevření hranic se sousedními státy již v průběhu června. → https://t.co/jv8nYIo85M pic.twitter.com/4tZIUVqsv5 — MZV ČR (@mzvcr) May 20, 2020

Podle Petříčka se ministři také shodli, že při otevírání hranic je třeba postupovat koordinovaně, uplatňovat pravidlo vzájemnosti a přihlížet ke konkrétní epidemiologické situaci v jednotlivých zemích. Nejprve by se měla situace vracet ke stavu před pandemií mezi regiony, kde je pozitivní vývoj epidemiologické situace a celkový stav je podobný. Šéf české diplomacie také upozornil, že i po otevření hranic budou jednotlivé státy na svém území uplatňovat hygienická opatření, která mají zamezit opětovnému šíření nemoci covis-19.

Z politických jednání v posledních dnech vyplynulo, že od 15. června by se mohly i pro turisty otevřít české hranice se sousedy s výjimkou Polska. Bez karanténních opatření či testu na covid-19 by se z těchto zemí mohlo cestovat také do Maďarska. Od 26. května chce Česko otevřít naprostou většinu hraničních přechodů. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila dál od hranic.