Památku 17. listopadu uctili Hamáček a Maláčová. Běžte domů, kolaboranti, skandovali lidé

Je třeba si 17. listopad připomínat, protože to bylo klíčové datum v novodobé historii, konec totality a nástup demokracie, řekl novinářům předseda ČSSD, vicepremiér a ministr vnitra Hamáček. Pro ministryni práce a sociálních věcí Maláčovou je 17. listopad den boje za svobodu.

Uctít výročí 17. listopadu přišli na Národní třídu ministři za ČSSD Jan Hamáček s Janou Maláčovou. Za pískotu několika lidí položili květinu a zapálili svíčku. pic.twitter.com/0s9tuHpKLd — CT24zive (@CT24zive) November 17, 2020

Pietní akt i následné vyjádření pro novináře narušoval hlouček odpůrců vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Ozýval se pískot a hesla jako "Běžte domů, kolaboranti" či "Hanba vám". Lidé jim vyčítali, že drží Babiše a komunisty u moci.

Hamáček přitom vyzdvihl svobodu slova. "Všechno to, co dneska máme a pokládáme to za samozřejmé, i to že tady všichni můžeme svobodně vyjádřit svůj názor, je součástí demokracie, a to před 17. listopadem nešlo," řekl.

Hamáček dnes již žádný další program nemá. Vyzval lidi, pokud chtějí uctít památku na Národní třídě, aby dodržovali bezpečnostní opatření. Kvůli epidemii koronaviru je ale podle něj lepší tichá vzpomínka doma.