"Pane Filipe, jste prase." Starosta Kolář hlídaný kvůli odstranění Koněva se v přímém přenosu naštval

Debata mezi politiky se vyhrotila ve chvíli, kdy se moderátorka stanice Prima CNN News Pavlína Wolfová opakovaně Filipa ptala, co říká na fakt, že Rusové označili Koláře za nacistu. Předseda KSČM odvětil slovy, „že to je rodinná minulost pana starosty“.

Podle komunisty jsou taková slova „patřičná“. „Ta minulost širší rodiny pana starosty je taková. Tady jsou o tom doklady v archivech v Třeboni, jaká je rodinná minulost pana starosty. Širší rodiny tedy myslím,“ dodal šéf KSČM.

Starosta Ondřej Kolář, který je po odstranění sochy sovětského maršála Koněva už několik týdnů pod policejní ochranou, si to ale nenechal jen tak líbit. Zdůraznil, že jde o falešnou informaci, která již byla vyvrácena. „Pan Filip zřejmě naráží na pomluvu, která se objevila vloni, kdy mě Rusko začalo označovat za nacistu. Naráží zřejmě na to, že si někdo dal tu práci v archivech. Nebyly to archivy třeboňské, ale archivy ÚSTRu,“ vysvětloval pražský starosta.

Kolář také zmínil, že jeho dědem měl údajně být jakýsi člen Gestapa Otto Kolar z Českých Budějovic. „Já vám mohu říct s plným vědomím, že v naší rodině nikdo s gestapem nespolupracoval. A já se velmi ohrazuju proti takovýmto nařčením a je nechutné, že se do toho pouští někdo i takto v živém vysílání. Pane Filipe, vy jste prase,“ naštval se Kolář.

Tuto pomluvu už v minulosti odmítl také otec Ondřeje Koláře Petr Kolář, který dlouhá léta působil v českých diplomatických službách. Zmíněný Otto Kolar ale podle dokumentů zemřel již v roce 1945 v Rakousku, je tedy nemožné, aby byl otcem Petra Koláře, který se narodil v roce 1962. Otec Petra Koláře navíc pochází z Moravy, nikoliv z jižních Čech.

Wolfovou proto zajímalo, zda se bude Ondřej Kolář vůči nařčení Filipa bránit soudně. „Jestliže pan Filip tady ve vysílání tvrdí, že zná rodinnou historii mé rodiny a byl v ní gestapák, pak podám trestní oznámení na pana Vojtěcha,“ ujistil ji starosta. Šéf KSČM si na svém i přesto trval a je tak pravděpodobné, že opravdu bude následovat žaloba.

Koláře se zastal také jeden ze zakladatelů TOP 09 a současný šéf poslaneckého klubu Miroslav Kalousek. „Pane 1. místopředsedo PSP ČR Filipe , máte-li jen trochu úcty k instituci, které často předsedáte, a nejste-li podlý zbabělec, tak se omluvte. V opačném případě dáte za pravdu všem, kteří častují vedení sněmovny zvířecími tituly,“ vzkázal šéfovi KSČM prostřednictvím sociálních sítí Kalousek.