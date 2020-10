Pardubický kraj zřejmě povede staronová koalice, strany podepíšou memorandum

Vznikne tak v podstatě staronová koalice, která vedla kraj předchozí čtyři roky. "Dohodu máme připravenou, nicméně její parametry musí schválit zastupitelské kluby všech koaličních stran, abychom případně v pondělí mohli návrh memoranda podepsat," řekl Netolický.

Definitivní koaliční smlouva by měla vzniknout do konce příštího týdne. Její přílohou bude i programová shoda, podle Netolického by to neměl být problém, protože účastníci koalice mají podobný program.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici. Druhá skončila 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj s osmi mandáty, stejně tak třetí ODS a TOP 09 budou mít společně osm zastupitelů. Čtvrtá Koalice pro Pardubický kraj má sedm mandátů. Na pátém místě skončili Piráti se sedmi, na šestém STAN se čtyřmi zastupiteli.

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Královéhradeckého kraje mandát zastupitele z končícího volebního období obhájilo 20 lidí. Zbylých 25 zastupitelů bude nových. Tři z nich se do zastupitelstva po odmlce vracejí, a to starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD), starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil (KDU-ČSL) a současná ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Nejvíce zastupitelů je z Hradce Králové, a to 15. ČTK to zjistila z volebních výsledků na serveru www.volby.cz.

Z devíti radních kraje znovu zasedne do zastupitelských lavic šest lidí, a to Jiří Štěpán (ČSSD), Martin Červíček (ODS), Martina Berdychová (Východočeši), Rudolf Cogan (STAN), Václav Řehoř (ODS) a Pavel Hečko (ČSSD). Do zastupitelstva se kvůli takzvanému kroužkování nedostal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (TOP 09). Již nekandidovali radní Vladimír Derner a Karel Klíma (oba KDU-ČSL).

Úplnými nováčky v zastupitelstvu bude všech sedm zastupitelů Pirátů a oba dva zastupitelé z SPD. Za hnutí ANO pokračuje sedm zastupitelů, pět bude nových. Stejné to je u vítězné koalice ODS, STAN a Východočeši, kde také bude pět ze dvanácti zastupitelů nových. Ze čtyř zastupitelů koalice ČSSD-Zelení budou dva noví a dva ze čtyř budou noví i u lidovecké Koalice pro Královéhradecký kraj. Také u uskupení TOP 09, HDK a LES bude polovina ze čtyř zastupitelů nová.

Popularita starostů pomohla v jejich městech k nadprůměrnému výsledku jejich stran. Například koalice ČSSD-Zelení získala v Náchodě, který vede Birke, nadprůměrných 17 procent hlasů. Koalice ODS, STAN a Východočeši v Trutnově, který vede Adamec, dosáhla 30 procent hlasů. Ve Dvoře Králové, který vede Jarolím, získalo ANO nadprůměrných 29 procent hlasů.