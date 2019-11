Pavel Novotný řádil v ruské televizi. Rusům se smál a tvrdil, že to Češi dělají

Jak informoval server EuroZprávy.cz již dříve, starosta pražských Řeporyjí a bývalý bulvární novinář Pavel Novotný se chystá ve své městské části vybudovat pomník tzv. vlasovcům za jejich podíl na osvobozování Prahy v posledních dnech druhé světové války. Tím se ale dostal do střetu se zájmy Ruska.

„Psali jsme Ruské Federaci, Rusku, Putinovi, prostřednictvím pana velvyslance. Skončí to v koši v Dejvicích, ale šlo mi spíše o efekt, aby neotravovali a netlačili. Jsou to pitomci. Putinovi jsem psal i proto, že to se naskytne jednou za život. Tak jsem se mu hodně otevřel. Oni si začali,“ řekl mimo jiné pro EuroZprávy.cz.

Jako člověk zběhlý v médiích přijal nabídku vystoupit v pátečním diskuzním pořadu ruské státní televize. Moderátorka ho konfrontovala s tím, že dle ruské diplomacie jde o „příšerný nápad“ sloužící k reinkarnaci nacismu. Novotný se během pokládání dotazu různě šklebil, čehož si žena všimla a vyzvala ho k odpovědi.

„Usmívám se, protože říkáte jenom lži. Nestavíme pomník Vlasovovi. Stavíme pomník 300 padlým vojákům Ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy,“ vysvětloval politik ODS.

Do debaty se zapojovali i další lidé, jeden z nich označil vlasovce za vrahy, kteří zabíjeli v Polsku. Novotný reagoval slovy, že Rusové udělali totéž v Katyni. Tamní masakr je v Rusku dodnes citlivým tématem, úřady vše dlouhá léta tajily a vinu házely na nacisty.

Pavel Novotný v ruské státní televizi (6:52) | zdroj: YouTube

„My se tady tomu v Česku normálně smějeme. Podle našeho názoru melete naprosté nesmysly. Nikoho váš názor v Česku nezajímá, protože je zkreslený,“ dodal Novotný, který se s účastníky debaty navzájem urážel. Zatímco oni ho měli za „hlupáka a darebáka“, on některé označil za „opilé a zfetované“, což se nestyděl přiznat na sociální síti.

Na Twitteru také uvedl, že rozhovor byl předčasně ukončen zjevně rozrušenou moderátorkou. „Co já jsem právě předvedl v živém vysílání, to se podle mě v záznamu neobjeví. Hysteričtí hosté ve studiu, hysterické publikum, smál jsem se jim, dělal, že usínám, mluvil o Katyni, utnuli mě po 5 minutách z 15. Jednoho jsem obvinil, že je zfetovaný,“ komentoval svůj výkon.