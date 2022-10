Pavel Tošovský na výzvu oblastního sdružení ODS ukončil členství ve straně

Na ustavujícím zastupitelstvu byl v pondělí zvolen primátorem Petr Nedvědický (ANO) a náměstci z ANO, koalice SPD s Trikolorou a Věra Nechybová z Ústeckého fóra občanů (UFO). Nové vedení města má v 37členném zastupitelstvu 20 hlasů. Nechybová i Tošovský mají nárok na plný plat, byli zvoleni jako uvolnění. Spolustraníci Nechybové i Tošovského zůstali v opozici. O vyloučení Nechybové UFO jedná.

"Ukončil jsem členství v ODS, abych předešel trapným jednáním a svolávání místního sněmu na Střekově. ODS v Ústí chce být mermomocí v opozici, což by znemožňovalo dotáhnout v pořádku všechny připravované akce," uvedl Tošovský. Míní, že jeho odchodem od občanských demokratů je věc ukončená z jeho strany i ze strany ODS. Ještě v pondělí po svém zvolení prohlásil, že nemíní z ODS odcházet. Upozornil na to, že není v koalici, protože nepodepsal žádnou koaliční smlouvu.

Předseda ODS a premiér Petr Fiala k Tošovskému a jeho účasti ve vedení Ústí nad Labem pro server HlídacíPes.org uvedl, že takový postup považuje za nepřijatelný. K jednání Tošovského se v pondělí vyjádřil i krajský předseda ODS v Ústeckém kraji, poslanec Karel Krejza. Řekl, že Tošovský v ODS skončil. Jednání Tošovského považuje za zradu a za absolutně nepřijatelné. "To, že zastupitel zvolený za ODS, byl zvolen do rady města hlasy SPD a navíc podpořil do vedení města členy SPD, je pro nás absolutně nepřijatelné," reagoval na jednání Tošovského předseda oblastního sdružení ODS a poslanec Libor Turek.

V uplynulém volebním období vládla krajskému městu menšinová vláda ve složení ANO, ODS a Pro Zdraví a Sport. Tošovský byl náměstkem primátora. Původně bylo součástí koalice ještě UFO. V roce 2021 nahradilo UFO v koalici hnutí PRO! Ústí. Po řadě neshod z koalice po tři čtvrtě roce odešlo.