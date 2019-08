Pekarová Adamová předsedkyní TOP 09? Ovčáček jí složil posměšnou báseň

„Budu kandidovat na předsedkyni TOP 09! Je to 10 let, co jsem se stala součástí strany a začínala jako řadová členka, před dvěma lety jsem byla zvolena 1. místopředsedkyní a nyní jsem připravena TOP 09 vést a převzít za ni plnou odpovědnost,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová na facebooku. „Myslím, že TOP 09 potřebuje restart a já ten restart chci provést," upřesnila v České televizi.

Její slova na sociálních sítích okomentoval i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten na její rozhodnutí zareagoval formou posměšné básně. „‪Na Kavčích horách,‬ ‪v ČST Praha,‬ ‪vypukl potlach,“ píše mluvčí prezidenta. „Kdo povede Stranu,‬ ‪milou, ‬ ‪nejmilejší,‬ ‪myšlenkovou pannu?‬ Vrásky na čele,‬ ‪ach,‬ ‪snad bude zas vesele!‬“ rýmuje Ovčáček.

Zájem o post předsedy TOP 09 má i senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. kterého rozhodnutí Pekarové Adamové překvapilo, stejně jako předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska – obzvláště proto, že ona sama ještě nedávno prohlásila, že kandidovat nehodlá.

„Vzhledem k tomu, že ještě před prázdninami kandidaturu kategoricky vylučovala s tím, že chce „být po boku Jiřího Pospíšila jeho 1. místopředsedkyní“, vyvolává tato náhlá změna rozhodnutí poněkud rozpaky,“ rýpnul si Kalousek.

Za nejdůležitější však podle svých slov pokládá, aby Tomáš Czernin i Markéta Pekarová Adamová navázali na sněmu úzkou spolupráci se společným cílem zvýšit voličskou atraktivitu strany a její čitelnost. „Na sněmu jsem připraven kandidovat na 1. místopředsedu. Za stávající situace ale pokládám za optimální, aby se 1. místopředsedou stal méně úspěšný kandidát na předsedu. Doufám, že kandidaturu přijme a v takovém případě rád z volby odstoupím a podpořím ji/ho. TOP 09 musí ze sněmu vyjít posílena, nikoliv rozdělena a oslabena,“ dodal Kalousek.