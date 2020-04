Pět opozičních stran spojilo síly. Chtějí prosadit rozšíření podpory pro živnostníky

Opoziční strany společně usilují o to, aby se prodloužila platnost kompenzačního bonusu vypláceného živnostníkům na celou dobu trvání restriktivních opatření. Usilují i o to, aby na bonus měly nárok i osoby samostatně výdělečně činné, které mají živnost jen na vedlejší úvazek, a lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.

Opozice usiluje i o odklad platby DPH pro živnostníky až o rok nebo o odpuštění letošní silniční daně. Zároveň by měl stát zavřeným firmám kompenzovat platbu nájemného, a to ve výši 60 procent. Speciální podpora by měla směřovat k pendlerům, který stát omezil možnost cestovat za hranice, a tím je připravil o výdělky.

Lídři stran upozornili, že i přes vládní prohlášení se k řadě živnostníků a podnikatelů státem slíbená pomoc dosud nedostala. Firmy proto musejí propouštět a dostávají se na hranu krachu.

"Opticky situace vypadá tak, že se o pomoci strašně moc namluvilo, takže lidé mohou mít pocit, že vláda pomohla dost. Realita je ale jiná," řekla předsedkyně TOP 9 Markéta Pekarová Adamová.