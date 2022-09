Petr Pavel odvolil. Komunální volby vnímá asi jako ty nejdůležitější pro běžného občana

"Jsou to nejpřirozenější volby pro občany. Rozhodují o tom, co se bude dít v jejich bezprostředním okolí, o tom, jak jejich obec bude vypadat, a jestli ti, které volí, naplní jejich očekávání," uvedl Pavel. Většinou jsou obecní volby podle Pavla o osobní znalosti kandidátů. "Já myslím, že bychom neměli komunální úroveň až tak příliš politizovat. Vznikají na první pohled i bizarní koalice, protože to není o stranické příslušnosti, ale o tom, kdo jaký je a co pro lidi dokáže udělat," řekl Pavel před obecním úřadem, který sídlí v bývalé základní škole, kde Josef Věromír Pleva psal Malého Bobše.

S volbou kandidátů to má 255 voličů obce nedaleko Řípu jednoduché. Sestavena byla pouze jedna kandidátní listina Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2022. Na ní je sedm kandidátů, právě tolik může být i zastupitelů. "Tady všichni víme, kdo co dělá. Je to jednodušší, než když posloucháte různá hesla, za kterými si nedokážete nic představit," uvedl Pavel.

Hlas ve volbách odevzdali už v pátek další dva uchazeči o funkci hlavy státu, v Kuřimi na Brněnsku hlasovala Danuše Nerudová, v Praze na Pankráci lístek do urny vhodil odborový předák Josef Středula.

Podle srpnového volebního modelu agentury Median by v prvním kole prezidentských voleb vyhrál bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), ale jeho podpora od minulého průzkumu mírně klesla. Druhý by skončil generál Petr Pavel a třetí ekonomka Nerudová, jejíž podpora meziměsíčně výrazně vzrostla. Za Nerudovou následuje Středula.

Babiš, který zatím neoznámil, zda bude na prezidenta kandidovat, by podle Medianu v srpnu získal podporu 23,5 procenta voličů. Je to o dva procentní body méně než v červenci. Druhý Pavel by obdržel 22 procent hlasů, což je meziměsíčně o procentní bod více. V druhém kole voleb by podle Medianu Pavel Babiše porazil, když by ho podpořilo 58 procent rozhodnutých voličů. Median ale připomíná, že více než pětina respondentů si není jistá, koho a zda by v druhém kole volila. Agentura si všímá toho, že od červencového modelu výrazně vzrostla podpora bývalé rektorky Mendelovy univerzity Nerudové. Nyní by jí dalo hlas 11,5 procenta lidí, o čtyři procentní body více než před měsícem. V modelu následuje se 7,5 procenta Středula a shodně se 6,5 procenta senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer.