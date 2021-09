Petříček by k jednání o Turówu přizval Evropskou komisi

Uvedl to v blogu na serveru Aktuálně.cz. Podle Česka důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích.

Spor o Turów se v posledních dnech vyostřil. Soudní dvůr EU v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu korun) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole Turów. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki poté obvinil Česko, že se v řešení sporu chová "absolutně bez dobré vůle". Zrušil kvůli tomu i plánovanou čtvrteční cestu na demografický summit v Budapešti, kterého se ve čtvrtek zúčastnil také český premiér Andrej Babiš (ANO). O věci aktuálně opět jednají expertní týmy v Praze.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst.

"Je poněkud zarážející, že od vynesení rozsudku ESD v květnu letošního roku není evropský rozměr případu ze strany českých představitelů více podporován. Není jasné, proč k jednacímu stolu nebyla pozvána Evropská komise, nebo proč nebyly směrem k našim sousedům učiněny otevřenější a veřejné výzvy požadující respektování evropského práva a rozhodnutí evropských soudů ze strany (polských) vládních představitelů," uvedl Petříček, který českou diplomacii vedl od roku 2018 do letošního dubna.

Podle bývalého ministra nejsou známy důvody takového rozhodnutí českých politiků. Uvažuje, zda to může být tím, že sdílejí polské názory na respektování společných evropských pravidel a považují spor spíše za bilaterální, nebo například nechtějí přiznat kredit justičnímu systému EU.

Rozhodnutí Polska nezastavit těžbu ani po uložení pokuty podle Petříčka ukazuje, že by se mělo zanalyzovat, zda v justičním systému EU nejsou nebezpečné trhliny. "Zároveň vyvstává otázka, co v takových případech mohou dělat evropské instituce a jak přimět strany sporu, aby akceptovaly vynesená soudní rozhodnutí a respektovaly právo. Pokud tak evropské instituce neučiní, může to být vnímáno jako jejich slabost," napsal.

Do budoucna by to podle něj mohlo vést k tomu, že by někteří aktéři nadále porušovali evropské právo, protože to ve srovnání s náklady na jeho dodržování téměř nic nestojí.

Petříček, podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO), uvedl, že zapojit do věci Evropský soudní dvůr nebylo původním záměrem Česka. Dohody na základě bilaterálních jednání ale podle bývalého ministra nebylo možné dosáhnout.