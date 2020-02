Petříček chce společné stanovisko ústavních činitelů k Číně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na stanovisku k dopisu čínského velvyslanectví kvůli tchajwanské misi senátorů by se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) měli shodnout všichni ústavní činitelé. Ministr návrh připraví na jejich březnovou schůzku. Řekl to dnes novinářům po jednání s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Podle něj by stanovisko mělo být dostatečně razantní. V opačném případě doporučí Senátu přijmout vlastní odmítavý postoj.