Petříček je proti vypovězení dohody s Hongkongem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vypovězením extradiční dohody s Hongkongem by Česká republika svoji pozici nevylepšila. Vést by to mohlo například k tomu, že by nebylo možné dosáhnout vydání osob do Česka pro účely zde vedených trestních řízení. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který tak reagoval na nedávné stížnosti místostarosty Prahy 3 Štěpána Štrébla (Piráti).