Petříček po jednání Zemanova expertního týmu: Obrousili jsme některé hrany

"Já jsem rád, že jsme si také potvrdili, že máme zájem koordinovat zahraniční politiku tak, aby mluvila jedním hlasem. Takže jsme obrousili některé hrany. A já jsem rád za toto jednání, které bylo vedeno ve velmi otevřené a věcné atmosféře," řekl novinářům po asi pětihodinové schůzce ministr Petříček.

"Expertní tým se zabýval zahraniční politikou s důrazem na ekonomickou diplomacii," informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. "Hovořili jsme především o české zahraniční politice, o těch hlavních prioritách i pro nadcházející období," popsal ministr.

Ve vztahu s USA hovořili například o připravovaných akcích na příští rok. Na jaře by se mělo například uskutečnit česko-americké investiční fórum, které by mělo přispět k posílení vzájemných ekonomických vazeb. Tématem byly i vztahy s Ruskem. "Především jsme řešili, jak najít prostor pro některá pozitivní témata, dořešit některá témata, která nás zatěžují," řekl ministr. Mluvilo se o vztazích s Izraelem a o situaci kolem Turecka.

Jednání se dotklo i incidentu kolem delegace ministra zemědělství Miroslava Tomana s podnikateli, které ruské úřady ve středu neumožnily přelet z Moskvy do Kazaně. Podle Petříčka šlo o technickou záležitost, nevidí v tom politický záměr a česká strana bude nyní jednat s ruskou stranou o tom, aby se tato situace neopakovala. Ruské ministerstvo zahraničí dnes oficiálně uvedlo, že za předčasné ukončení zahraniční návštěvy ministra Tomana v Rusku může administrativní chyba české strany.

Debata týmu se týkala i česko-čínských vztahů. Podle mluvčího Ovčáčka tým jednoznačně odsoudil počínání předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) ve vztahu k Číně. Po jednání o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Kubera, který je po prezidentovi druhým nejvyšším ústavním činitelem tento týden potvrdil, že příští rok navštíví Tchaj-wan. Pražský magistrát vedený primátorem Hřibem vypověděl sesterskou smlouvu s Pekingem kvůli článku obsahujícímu uznání jedné Číny. Čínské velvyslanectví v ČR označilo ukončení smlouvy za narušení důvěry a poškození čínsko-českých vztahů.

"Skutečně na této úrovni je to výjimečné, že by takto vysoce postavený ústavní činitel cestoval na Tchaj-wan, nicméně říkám, toto rozhodnutí je na panu předsedovi. Vláda nemá nástroj jak mu v tom zabránit," řekl ministr Petříček.

Jedním z témat byla i příprava na summit NATO, který se má uskutečnit v příštím týdnu. Prezident Zeman má v úmyslu se ho zúčastnit. "Pan prezident se chce věnovat některým otázkám ohledně terorismu," informoval Petříček. Jedním z témat summitu bude i financování aliance. Česká republika zvýší svůj příspěvek do rozpočtu NATO. Nově by do společné kasy měla platit o 42 milionů korun více, nyní přispívá 580 milionů.

První rovinou tohoto rozhodnutí je podle ministra dlouhodobý závazek státu postupně navýšit výdaje na obranu na úroveň dvou procent hrubého domácího produktu v roce 2024. K tomu se podle něj Česko hlásí. Podle ministra jde jen o malé navýšení. Podotkl, že pro Česko je důležité, aby summit dopadl úspěchem. "Aby skutečně potvrdil, že NATO je připravené jednak provést reflexi, kam má dále směřovat, ale také, že ty úkoly, které chce plnit, reagují na nové trendy, reagují na měnící se bezpečnostní situaci," dodal.