Petříček: Prodloužení trestu pro ruského historika je skandální

Odvolací soud v Petrozavodsku na severozápadě Ruska v úterý výrazně zpřísnil trest pro Dmitrijeva. Historik byl v první instanci odsouzen za sexuální násilí ke 3,5 roku odnětí svobody, dnes odešel od soudu s 13 lety vězení, informovala ruská média. Kritici považují proces za vykonstruovaný, zaměřený na diskreditaci historika a znehodnocení jeho díla.

"Považuji prodloužení už tak nespravedlivého trestu vězení pro Jurije Dmitrijeva za skandální. Díky jeho odvaze byly objeveny hroby tisíce obětí stalinismu, včetně Čechoslováků," napsal Petříček. "Je to důkaz, že Rusko politizuje historii a nedokázalo se vyrovnat se svou minulostí," doplnil.

Proof that #Russia politicises history and has failed to come to terms with its own past.