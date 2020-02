Petříček: V italských horských střediscích koronavirus zatím není

"Zatím není informace o tom, že by v těch horských střediscích byla potvrzena nákaza. Tím bych chtěl uklidnit naše spoluobčany, kteří nyní se tam nacházejí," uvedl Petříček. Přesto podle něj platí doporučení necestovat především do severní Itálie, kde na následky nového koronaviru zemřelo podle úterních informací 11 lidí a nakažených jsou zhruba tři stovky.

Doporučení omezit cesty do ciziny platí i pro další země. "Případ z Tenerife ukazuje, že ten sekundární přenos může být kdekoli," uvedl šéf české diplomacie. Na ostrově Tenerife je v jednom z hotelů v karanténě šest Čechů. Nákazu tam podle ministra zavlekl italský turista z Lombardie. Informaci o nových případech, které by se týkaly Čechů, ministr neměl. České úřady jsou podle něj v kontaktu se zahraničními partnerskými institucemi. Ministerstvo zahraničí je navíc informováno českým konzulátem v Miláně.

Po jednání Bezp. rady státu zpřísňujeme opět doporučení na cesty. Nedoporučujeme cestovat do 🇮🇹regionů Lombardie a Benátska. Zároveň upozorňujeme VŠECHNY cestovatele na možné komplikace v souvislosti se šířením #coronavirus po světě, a to i v zemích EU. https://t.co/m67tHyYyxX — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 25, 2020

Doporučení necestovat do ciziny přijalo v úterý předsednictvo Bezpečnostní rady státu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda zvažuje, že doporučení týkající se zahraničních cest bude propagovat na informačních tabulích na vytipovaných místech, jednat bude možná i s televizními stanicemi o zařazení do vysílání. Petříček doporučil lidem mířícím do ciziny registraci v systému ministerstva DROZD. Ten usnadňuje státu kontakt s turisty a pomoc českým občanům v cizině v případných krizových situacích.