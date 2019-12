"21. srpen 1968 byl národní tragédií. Napadení naší země vojsky Varšavské smlouvy je nezpochybnitelné, mnoho nevinných lidí při tom zemřelo. Vojska opustila ČSR až v roce 1990. Naštěstí jsme od té doby suverénním státem. Státem, který se rozhodl památku těchto obětí uctít. Je zcela legitimní, že si připomínáme civilní oběti. Ovzduší kalí spíše snaha události roku 1968 relativizovat," napsal ministr.

Petříček se k česko-ruským vztahům chce podrobněji vyjádřit dnes odpoledne, na 14:50 svolal do Černínského paláce tiskovou konferenci.

Česko si bude 21. srpen připomínat jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Novelu zákona předložilo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, počátkem prosince ji schválil Senát a Zeman ji minulý týden podepsal.

Vždy si říkám, kde by to #rusko bylo, kdyby se ke své historii postavilo čelem a přestalo o ní lhát. Bohužel to je asi pro některé lidi nadlidský úkol.