Petříček žádá Rusko a Čínu o dohodu s USA o jaderných zbraních

"Kontrola jaderného zbrojení a strategická stabilita jsou v zájmu bezpečnosti ČR. Proto jsem odeslal dopis svému ruskému a čínskému protějšku vyzývající k udržení a zdokonalení dohody o kontrole zbrojení. Bez ní není možné zajistit mezinárodní bezpečnost," uvedl Petříček.

Nuclear #armscontrol and strategic stability are also in the interest of #Czechia. For this reason, I sent letters to my Russian and Chinese counterparts calling for preserving and improving the nuclear armscontrol deal. Without it there will be no international security.