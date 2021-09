Piráti a STAN napsali dopis EK, aby sankce zaměřila jen na Agrofert

Komise v srpnu varovala, že pokud se opatření nezlepší, může zastavit dotace. V tiskové zprávě koalice Pirátů a STAN uvedla, že pokud budou předpisy ke střetu zájmů porušovány nadále, reálně hrozí, že EK zablokuje všechny kohezní dotace a dokonce i 180 miliard korun z fondu obnovy pro Česko.

"Za problémy premiéra by tak byl potrestán běžný český občan či podnikatel. Piráti a Starostové proto zasílají Evropské komisi dopis, v kterém navrhují, aby nepřistupovala k plošnému zastavení kohezních dotací. Ale zaměřila se pouze na viníky - tedy blokovala pouze dotace čerpané koncernem Agrofert do doby, než se česká ministerstva začnou řídit platnými pravidly," uvedla předvolební koalice.

Piráti a Starostové připomenuli, že komise už nyní některé dotace koncernu Agrofert neproplácí a hrazené jsou pouze z národních zdrojů. Za minulý rok získal tento koncern na dotacích téměř 1,7 miliard korun, uvedli s tím, že členové vlády primárně bojují za zájmy Agrofertu na úkor běžných občanů a podnikatelů a úředníci pracují pod tlakem. To chce koalice změnit, pokud se po říjnových volbách stane součástí příští vlády.

Evropská komise odmítla českou žádost o odklad 60 dní ohledně vyjádření, jak se zlepšila kontrola střetu zájmů při rozdělování evropských dotací. Konečnou lhůtu stanovila na dnešek. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) v úterý uvedla, že vyjádření poslat stihne. Odpověď podle ministryně bude obsahovat to, co Evropská komise žádá. Hlavním požadavkem podle Dostálové bylo, aby ministerstvo průmyslu a obchodu implementovalo metodický pokyn, což učinilo. Dostálová uvedla, že se neobává, že by dotace mohly být zastaveny. V dubnu komise zveřejnila závěrečnou auditní zprávu, podle které je premiér ve střetu zájmů, protože ovládá holding Agrofert i po vložení do svěřenských fondů a zároveň se podílí na rozhodování o rozdělování dotací EU. Babiš to popírá.

České úřady měly původně poslat dopis s informací, jakým způsobem se aktuálně kontrola střetu zájmů provádí, do 8. září. Ministerstvo pro místní rozvoj, které komunikaci s Bruselem koordinuje, ale v prvním zářijovém týdnu požádalo o posunutí termínu.