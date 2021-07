Piráti a STAN po vládě požadují plán a varianty řešení koronavirové epidemie

Co se týče očkování, je podle Bartoše alarmující, že ještě nedostalo termín mnoho lidí ve věku nad 65 let. Očkovat by se podle koalice mělo více i o víkendu, zároveň navrhuje také možnost vakcinace v lékárnách. Jako faktický nátlak Bartoš označil pondělní vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), podle kterého od 1. září nejspíš nebudou ze zdravotního pojištění hrazeny preventivní testy na koronavirus.

Rakušan vyzval kabinet ANO a ČSSD k přípravě metodiky pro školy, jakým způsobem budou řídit návrat žáků po prázdninách tak, aby byl bezpečný pro žáky, rodiče i učitele. Podobně jako koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) kritizoval to, že stát na povinné preventivní testování v září zajistí školám antigenní testy, které jsou levnější a rychlejší než přesnější PCR testy s výsledkem z laboratoře.

Školy sice mohou využít testování metodou PCR, pokud si jej ale podobně jako před prázdninami zajistí samy. Kolik peněz od státu by následně za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné.

Zároveň by podle Rakušana měla zůstat velká část zodpovědnosti za nastavení režimu na školách na jejich zřizovatelích i ředitelích.

Při přípravě plánu možných opatření pro případné zhoršení epidemické situace je podle Rakušana nutné nařízení ihned navázat na konkrétní kompenzační opatření pro živnostníky. Nárok na kompenzace by měli mít i lidé, kteří jsou v procesu oddlužení, míní. "Tito podnikatelé se do procesu oddlužení mnohokrát dostali vinou toho, že tady byla covidová pandemie a vláda nebyla schopna rychle a účinně této skupině lidí pomoci," doplnil.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek uvedl, že koalice bude požadovat, aby vznik vyšetřovací komise Sněmovna projednala už dnes. Bod je přitom v návrhu programu mimořádné schůze k debatě o aktuálním stavu epidemie, která se uskuteční ve čtvrtek.

Komise by podle Michálka měla za úkol prověřit nákup a distribuci ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu, postupy při přijímání opatření, příčiny rekordní doby uzavření škol, postupy pro přijímání kompenzačních opatření pro ekonomický sektor a zajišťování informovanosti obyvatelstva a boj s dezinformacemi ohrožujícími veřejné zdraví.