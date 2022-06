Piráti budou od Starostů žádat vysvětlení ohledně kauzy korupce v DPP

V případu patří mezi obžalované i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). Piráti budou žádat i vyjasnění situace kolem ministra školství a místopředsedy STAN Petra Gazdíka, který měl kontakty s dalším obviněným, podnikatelem Michalem Redlem.

Bartoš označil za nepřijatelné, co nyní "vyplouvá" kolem Hlubučka a Redla za informace. "Požádali jsme STAN o jednání, aby nám příští týden vysvětlili všechno ohledně těchto kauz, vyjasnili situaci i kolem Petra Gazdíka," uvedl. Starostové by podle něj měli popsat své další kroky, po kterých bude vyloučené jakékoliv další působení lidí napojených na rozkrytou mafiánskou strukturu v hnutí.

Piráti při vzniku koalice se STAN zjišťovali vazby Starostů na Redla, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře, doplnil Bartoš. "Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo," uvedl. Za dobrý krok považuje i to, že Piráti odmítli umístění bývalého místopředsedy STAN Stanislava Polčáka na společnou kandidátku.

Pokud se potvrdí, že "špinavé peníze" z kauzy šly nějakým způsobem na podporu hnutí STAN, musí se do poslední koruny vrátit, uvedl Bartoš. "A všichni lidé, kteří se na tom podíleli, vyvodit odpovědnost," konstatoval. Starostové dnes oznámili, že prověřené dary prověřují a vrátí všechny spojené s Redlem. Spojitost s obviněným podnikatelem zatím našlo hnutí u daru 300.000 korun z roku 2020.

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek uvedl, že Starostové vyřešili kauzu kolem Hlubučka rázně. Rychlou reakci v podobě pozastavení členství a rezignace na politické posty ocenila i šéfka koaliční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Nicméně by měly být i podniknuty kroky, aby k nim nedocházelo," uvedla.