Piráti by měli jednat nové vládě, tvrdí končící poslanci

Předsedové ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tedy stran sdružených do vítězné koalice Spolu, podepsali s lídry koalice Pirátů a Starostů už v sobotu po volbách memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Ve 200členné Sněmovně budou mít tyto strany a hnutí 108 hlasů.

"Naše koalice dostala velkou podporu voličů a je důležité, aby byl jejich hlas ve vládě slyšet. Naším cílem by teď měla být účast ve vyjednávání o nové vládě a dostat do programového prohlášeni vlády maximum našich témat," sdělil Lukáš Kolářík, jenž vedl koaliční kandidátku v Jihočeském kraji. Obdobně jako Kolářík se vyjádřil Jan Lipavský, který zdůraznil, že koalice Pirátů a Starostů byla předvolební i povolební. "Dostali jsme silnou podporu 880.000 hlasů a tito voliči by měli být slyšet i ve vládě," uvedl. Lipavský byl 'pětkou' na pražské listině, nyní figuruje jako šestý náhradník.

"Dohody se mají dodržovat a dohodou bylo: Piráti a STAN společně do vlády, nebo společně do opozice. Jít do opozice by však byla absolutní prohra," míní Lukáš Bartoň, kterého přednostní hlasy voličů pro jiné kandidáty posunuly na náhradnickou pozici ze třetího místa listiny v Plzeňském kraji. "Postupujeme podle naší povolební strategie. Až vyjednávací tým předloží výsledek, budeme o něm hlasovat. Já jsem opatrný optimista," sdělil Mikuláš Ferjenčík, který vedl kandidátní listinu v Pardubickém kraji.

Podle Františka Navrkala, jenž byl koaliční 'šestkou' v Ústeckém kraji, bude záležet na konkrétní dohodě. "Jistě má smysl o to usilovat," uvedl k vládnímu angažmá Pirátské strany.

Voliči poslali do Sněmovny čtyři pirátské uchazeče o místo v dolní komoře, když na kandidátkách výrazně dávali přednostní hlasy adeptům Starostů. Piráti tak budou mít v dolní komoře o 18 poslanců méně než v končícím volebním období. Naopak počet poslanců STAN vzroste ze šesti na 33.