Piráti čekají na výsledky voleb. Máme ambiciózní, ale reálné cíle, uvedl Bartoš

"Oproti minulým krajským volbám, kdy jsme uspěli ve třech krajích, jsme řekli, že chceme uspět v každém kraji. Naše ambice je mít po těchto volbách stovku krajských zastupitelů," uvedl Bartoš. "Máme ambiciózní cíle a vždy se ukázaly jako reálné, tak já doufám, že to na konci dne dopadne," řekl. Podle něj bude těžké hlavně vyjednávání povolebních koalic.

Nálada je dobrá! Děkujeme ještě jednou každému jednomu z vás za podporu, bez níž by Piráti neexistovali. Později se přihlásíme s tiskovkou, kde okomentujeme výsledky! 🏴#sancezmenitbudoucnost pic.twitter.com/9BBHt6VkLq — Piráti (@PiratskaStrana) October 3, 2020

Bartoš připomněl, že Piráti kandidovali téměř ve všech krajích samostatně, výjimku představuje Olomoucký kraj, kde jsou v koalici s hnutím STAN. "V tuto chvíli je to druhá nejúspěšnější kandidátka v tom kraji a celorepublikově si vedeme taky dobře, takže já doufám, že Piráti té mety, kterou jsme si vytyčili, dosáhnou a zasedneme i ve vedení řady krajů," dodal.

Spokojený je i s odhadovanou volební účastí, která po sečtení poloviny okrsků činila 36,5 procenta hlasů. Překvapením podle něj byly už minulé evropské volby, kde byla volební účast také vyšší, než se očekávalo. "Čím větší účast, tím víc je cítit, že se lidé o politiku zajímají, nebo se chtějí nějak vyhranit," řekl.

V posledních krajských volbách před čtyřmi roky získali Piráti pět mandátů z 675. Před letošním hlasováním analytici odhadovali, že letos by strana mohla zaznamenat na krajské úrovni jedno z největších posílení, a to díky propadu obliby levicových stran. V souběžných senátních volbách Piráti letos žádné místo neobhajují. Dosud mají jediného senátora, kterým je Lukáš Wagenknecht zvolený v roce 2018. Letos za stranu do Senátu kandidovalo po republice 13 lidí.