Piráti chtějí jednodušší obchod s technickým konopím

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Piráti se budou snažit zjednodušit pěstování a obchod s produkty z technického konopí. Poslanec Tomáš Vymazal předloží změnu zákona, podle které by se za technické konopí považovaly rostliny s koncentrací psychoaktivní látky THC do jednoho procenta oproti současným 0,3 procenta. Dnes to uvedl na semináři k průmyslovému využití konopí v Poslanecké sněmovně.