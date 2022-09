Piráti chtějí minimálně obhájit 350 zastupitelských mandátů

— Autor: ČTK

Piráti chtějí minimálně obhájit 350 zastupitelských mandátů. Novinářům to dnes řekl předseda strany Ivan Bartoš poté, co odevzdal v Základní škole Sázavská v Praze 2 svůj hlas. V senátních volbách doufá v postup pirátských kandidátů do druhého kola.