Piráti chtějí pro příští rok zmrazit platy ústavních činitelů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Piráti chtějí zmrazit platy poslanců, senátorů a dalších ústavních činitelů pro příští rok. Navrhnou, aby Sněmovna zákon projednala zkráceně jen v prvním čtení. Uvedli to v dnešní tiskové zprávě. Podle předsedy Pirátů by návrh státu ušetřil více než půl miliardy korun. Společně s poslanci z dalších stran také připravují legislativu, jež by vázala růst platů politiků na celkový vývoj ekonomiky, nikoliv na průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře.