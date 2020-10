Piráti: Jednání ve středních Čechách potrvají nejméně dva týdny

Vítězní STAN ve středních Čechách jednají o široké koalici s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. První společná schůzka se uskutečnila v sobotu večer a dnes odpoledne jednání pokračují. "Myslím, že jednání budou trvat minimálně 14 dnů. Pod týden se určitě nevejdeme," uvedl Snížek. "Problémů a věcí, které budeme muset probrat ještě předtím, než nějakou smlouvu podepíšeme, je strašně moc a bude to vyžadovat hodně času. A i hodně lidí," dodal.

Piráti budou mimo jiné požadovat ustavení výboru pro územní rozvoj a výboru pro informační technologie. "Výbor pro územní rozvoj je pro nás klíčový, protože Středočeský kraj roste tempem 16.000 lidí za rok. Chceme, aby se stavělo rozumně a aby se nemuselo všude jezdit autem," řekl Snížek.

Lídři stran by dnes měli jednat mimo jiné o rozdělení křesel v budoucí jedenáctičlenné krajské radě. Jaký je požadavek Pirátů, nechtěl Snížek říci. Sdílnější nebyl ani lídr TOP 09 Jan Jakob. "Budeme se o tom bavit. Samozřejmě respektujeme výsledek voleb a to, kolik který subjekt získal," uvedl Jakob. Lídr ODS Martin Kupka pouze řekl, že ODS bude chtít svůj volební výsledek proměnit do významného vlivu v koalici.

Nová koalice by se měla opírat o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu, hejtmankou má být jednička kandidátky STAN Petra Pecková. STAN mají v novém zastupitelstvu 18 křesel, druhá ODS 16, Piráti 12 a Spojenci čtyři. ANO, které ve středních Čechách dosud vládlo, získalo 15 mandátů a bude s největší pravděpodobností v opozici.