Piráti píšou vládě. Chtějí plán rozvolňování, zasazují se o záchranu malých obchodů

Piráti v dopise ocenili protiepidemický systém (PES), jak ho minulý týden představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Vidíme však v celém systému několik zcela zásadních nedostatků, které je třeba vyjasnit a dopracovat, aby občané přesně věděli, jak PES funguje a měli v něj důvěru. Podobně je tomu i u nouzového stavu - vláda opět nepředložila Sněmovně ani veřejnosti vyhodnocení dosavadních opatření a ani plán, jak hodlá proti nákaze dál bojovat a proč zvolila zrovna tento postup. To musí napravit," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Vyzýváme vládu, aby umožnila rodinám svobodně se rozhodnout, zda budou děti chodit během pandemie do školy, či pokračovat v online výuce. Větší svobodu v organizaci požadujeme i pro školy. Na otázky chceme znát odpovědi dříve, než bude Sněmovna znovu hlasovat o nouzovém stavu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) November 18, 2020

Piráti podle něj také požadují informace, jakým způsobem bude do budoucna fungovat očkování nebo jak plánuje vláda zajistit bezpečnost vánočních nákupů.

"Žádáme také kabinet, aby zajistil lepší kompenzace pro maloobchod, kterému jinak hrozí kvůli výpadku příjmů z vánočních nákupů brzký krach. Chceme znát důvod, proč kabinet nenastavil stejná pravidla pro maloobchod a supermarkety, kdy drobní obchodníci museli zůstat zavření, ale supermarkety mohly například prodávat obuv a oblečení," uvedl.

Připomněl, že Sněmovna schválila usnesení, které vládu zavazuje předložit minimálně den před koncem nouzového stavu zprávu o navrhovaném dalším postupu a vyhodnocení dosavadních opatření ke koronaviru.

Vláda žádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 20. prosince. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 20. listopadu. Vláda i naposledy žádala poslance, aby umožnili prodloužení o 30 dnů, zákonodárci však připustili jen posun ze 3. na 20. listopad.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku 66 dní od 12. března do 17. května. Pokud by tentokrát platil do 20. prosince, jak žádá vláda, trval by nejméně o deset dnů více. Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému PES. Už nyní je na jeho trvání navázána řada opatření proti šíření covidu-19.