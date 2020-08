Piráti připravili změny k zákonu o volbách, jako celek má podporu

Na dnešní tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny to řekl místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal. Jako celek má předpis ve Poslanecké sněmovně podporu.

Zákon, který umožní lidem v karanténě hlasovat z auta či ve zvláštních okrskových a výjezdových komisích, dnes dolní komora projedná ve zrychleném režimu a ve stavu legislativní nouze. Novela obsahuje také návrh odměn pro členy speciálních volebních a sčítacích komisí a návrh na plošné zvednutí odměn členům všech komisí o 500 korun.

Možnost speciálního hlasování se bude podle návrhu zákona týkat pouze lidí, kteří budou mít v době voleb nařízenou karanténu či izolaci hygienou nebo lékařem. Ti, kteří budou v preventivním ochranném opatření, například po návratu z ciziny, na volebním právu omezeni nebudou, budou tedy moci přijít hlasovat ke komisi ve svém volebním okrsku.

Kromě toho, aby nemohl občan při hlasování být nařčen z porušení karantény či izolace, Piráti navrhují umožnit lidem volit i při předložení pasu, ne jen občanského průkazu. "Objevují se námitky, že je potřeba prokázat bydliště, nicméně to mají komisaři ve zvláštních hlasovacích místech k dispozici buď v seznamech voličů, nebo pokud tam není uveden, měli by si ho být schopni dohledat v základních registrech," řekl Pikal.

Poslední pozměňovací návrh se týká situace, kdy by někdo neověřitelným telefonátem objednal zvláštní hlasovací urnu pro voliče, který by zároveň dorazil do běžné okrskové volební místnosti. V té by mu pak v takovém případě nebylo umožněno hlasovat, aniž by třeba o objednání volební urny věděl. Ministerstvo vnitra podle Pikala uvedlo, že komisaři dostanou pokyny, jak situaci řešit. Místopředseda Pirátů ale míní, že by to mělo být jasně popsáno přímo v zákoně.