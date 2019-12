Piráti sed operou o vedení. Bartoš má silnou konkurenci

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

O funkci předsedy Pirátů se na lednovém celostátním fóru utkají dosavadní předseda Ivan Bartoš, místopředseda Sněmovna Vojtěch Pikal a poslanec Mikuláš Ferjenčík. Všichni tři jsou i mezi deseti kandidáty na čtyři místopředsednické pozice. Vyplývá to z informací na pirátském internetovém fóru, kde mohli členové strany do páteční půlnoci navrhovat kandidáty do vedení strany.