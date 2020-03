Pirátský místopředseda europarlamentu Kolaja koronavirus nemá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti) nemá COVID-19. Testovat se nechal v pátek odpoledne v Brně, výsledek zjistil dnes. Kolaja to řekl ČTK. Z Bruselu Kolaja přiletěl ve čtvrtek dopoledne do Prahy a odjel domů do Brna. Večer začal mít kašel a stoupla mu teplota. Vzhledem k návrat z Belgie, která patří mezi 15 rizikových zemí, jak je stanovila vláda, požádal o otestování na koronavirus.