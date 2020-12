Piráty povede do parlamentní voleb Ivan Bartoš, má ambice usednout ve vládě

O jednáních s hnutím STAN rozhodli Piráti v referendu před týdnem, vedení dali úkol do Štědrého dne vypracovat koaliční smlouvu. O ní budou Piráti hlasovat mezi 8. a 11. lednem 2021.

"Jsem hluboce vděčný za důvěru, kterou ve mne členové strany již počtvrté vložili a slibuji, že tento závazek nezklamu," uvedl Bartoš. Sněmovní volby budou podle něj zcela zásadní pro budoucnost lidí žijících v České republice. Uvedl, že země začíná pociťovat propad ekonomiky domácností a firem, který podle něj "liknavostí, nekompetencí a strachem ze ztráty popularity" způsobila vláda. "Právě na řešení těchto problémů se musíme již nyní co nejvíce podílet a rovněž poctivě chystat do budoucna. To je mou absolutní prioritou," uvedl.

Za dlouhodobý cíl a za svou hlavní motivaci označil svobodnou budoucnost, kde si stát a lidé navzájem nejsou nepřáteli, ale kde stát lidem pomáhá a slouží jim k naplnění jejich potenciálu.

Pirátské vize a přání svých voličů by Piráti podle Bartoše rádi prosazovali příští rok přímo ve vládě. "Jsme si dobře vědomi velké zodpovědnosti, kterou taková role přináší, proto k ní přistupujeme s velkým respektem, pokorou a promyšlenou vizí. Ve vedení této země chceme začít psát její novou, lepší budoucnost," dodal.

Piráti v tiskové zprávě uvedli, že zvoleného lídra také strana nominuje na předsedu či místopředsedu vlády i libovolný resort a zároveň bude v čele povolebního vyjednávacího týmu.

V kandidátské řeči Bartoš uvedl, že vyjednávání považuje za zásadní. "Naprostou prioritou pro mne zůstává naše strana, naše identita a pirátské hodnoty a program, které musí i v rámci koalice zůstat pevně ukotveny. Jde totiž o naše největší bohatství," uvedl k obavám části strany, podle které by koalice se STAN mohla ubrat z pirátského programu. Konstatoval také, že Piráty čeká v souvislosti s vyrovnáváním se Česka s koronavirovou epidemií náročný rok a také předvolební kampaň. Pirátům slíbil, že do ní dá svou sílu a energii.

Piráti spolu se STAN aspirují na pozici hlavního vyzyvatele vládního hnutí ANO. Podle volebního modelu agentury Kantar by se na přelomu října a listopadu dostali Piráti s 21 procenty za ANO s 27,5 procenta do Sněmovny jako druzí. Starostové a nezávislí (STAN) by skončili na třetím místě s 11 procenty. Obě strany nyní řeší, jak s preferencemi zahýbá jejich případná koalice.