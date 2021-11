Plánované neuznávání testů je užitečné, řekl Zeman

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek vládě navrhne, aby se od pondělí 22. listopadu dál nepoužívaly jako covidový certifikát negativní testy, ani metodou PCR, ani antigenní. Platný by měl být jen certifikát o dokončeném očkování nebo doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledním půl roce.

Lidé, kteří se mohli nechat naočkovat proti koronaviru a neudělali to, mohou ohrozit sebe i své okolí, řekl Zeman. "Já mu doporučím, aby u nich setrval," řekl o Fialovi a chystaném neuznávání testů. Rozhovor Nova natočila před odpolední Zemanovou schůzkou s Fialou.

Vláda zpřísnění plánuje kvůli zrychlující epidemii koronaviru. Laboratoře v Česku za úterý potvrdily 22.479 případů nákazy, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý a nejvíc za jeden den od začátku epidemie loni v březnu. Lidí s covidem-19 v nemocnicích za uplynulý týden přibylo přibližně o čtvrtinu na 4425.

Výjimku z plánovaného neuznávání testů budou mít děti od 12 do 18 let, které se budou moci tam, kde jsou potvrzení vyžadována, prokázat PCR testem, mladší děti žádné potvrzení nadále mít nemusí. Výjimky z opatření budou mít také lidé, kteří dostali první dávku očkování nebo jsou do 14 dní po druhé, musí ale předložit současně PCR test, nebo osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů.

V současné době se lidé musí prokazovat covidovým certifikátem podle platných opatření například pro návštěvu restaurace, sportovních a kulturních akcí, služeb péče o tělo, památek, muzeí nebo zoologických a botanických zahrad nebo při ubytování. Výjimky pro některá místa podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nebudou kromě zdravotnických a sociálních zařízení, lázní a vysokoškolských kolejí.