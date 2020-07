Platforma navrhuje kvůli koronakrizi zavést garance za nájemníky

Podle PSB by zavedení modelu měl podpořit stát. Experti na sociální problematiku očekávají, že lidí v bytové nouzi bude v příštích měsících přibývat.

Podle analýzy PSB a organizace Lumos žilo v roce 2018 v Česku v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova 54.000 domácností. Bylo to 83.000 lidí, z nichž 20.500 byly děti. Polovina rodin a jednotlivců ve vážné bytové tísni se nacházela ve 14 městech. Problém s bytovou nouzí naopak téměř neměla víc než polovina území ČR. Experti situaci znovu mapují a nové údaje by mohli mít na konci roku. Očekávají zhoršení. Přibývá lidí bez práce. Nájemníci budou muset do konce roku také splatit odložené nájemné.

"Už teď je jasné, že řada domácností to nezvládne a o bydlení přijde," uvedla mluvčí platformy Lenka Vojtíšková.

Systém sociálního bydlení v Česku neexistuje. Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení sice slíbila zákon o sociálním bydlení, pár týdnů po získání důvěry od něj ale upustila. Nahradila ho programem Výstavba. Loni v něm byla pro obce miliarda. Od května do konce roku dorazilo podle zprávy o plnění koncepce bydlení 18 žádostí za 173,8 milionu korun, tři žádosti pak radnice stáhly.

Se svou verzí zákona o dostupném bydlení přišli teď vládní poslanci ČSSD. Vlastní normy chystají i zákonodárci opozičních stran. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo podle legislativního plánu vládní návrh zákona předložit v prosinci, tedy zhruba deset měsíců před volbami. Podle platformy je zřejmé, že vláda normu v tomto volebním období prosadit nestihne.

"Snažíme se problém s bydlením řešit aspoň po částech. Pomoci by mohl program garance pro soukromé pronajímatele," řekl ČTK předseda platformy Štěpán Ripka. Podotkl, že je to "salámová metoda", protože zákon a systémové řešení chybí.

Za nájemníka by majiteli bytu ručil garant. Tím by mohla být třeba nezisková organizace. Zajistila by, že pronajímatel dostane peníze včas a že se rychle opraví i případná poškození. Podle agentury pro sociální bydlení by peníze byly ve speciálním garančním fondu, využít by se dalo případně i komerční pojištění proti riziku neplacení nájmu.

Platforma označila garantované bydlení za jedno z nejúčinnějších opatření na podporu bydlení lidí v nouzi, podle ní je "kriticky potřebné". Vedení PSB uvedlo, že nejjistějším nástrojem v koronavirové krizi by bylo "rychlé navýšení státní podpory". Na některých místech Česka se model využívá. Zatím to bývají ale spíš jednotlivé projekty, které se obvykle platí z peněz EU.

Ředitel platformy Vít Lesák uvedl, že někteří majitelé nechtějí byt pronajmout právě z obavy, že lidé nebudou platit a způsobí škody. "Výsledkem je, že tito lidé končí na ubytovnách nebo na ulici a státu způsobují mnohonásobně větší výdaje, než kdyby normálně bydleli," řekl Lesák.