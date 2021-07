Po zprovoznění nového bloku Dukovan lze postavit dva bloky Temelína, řekl Havlíček

Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až bude hotový nový blok jaderné elektrárny Dukovany, mohly by se dostavět jeden nebo dva nové bloky jaderné elektrárny Temelín. Mohlo by to být v polovině 40. let. Investorem by měl být ČEZ. Stát by mohl zkusit najít strategického partnera dostavby Temelína například ve Francii.