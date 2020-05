Pochybnosti ohledně nákupů pomůcek musí podle Babiše prověřit policie

Například server Seznam zprávy v úterý napsal, že pomůcky z Číny za stamiliony korun pro resort zdravotnictví od české firmy LA Factory měly padělaný certifikát či certifikáty nesplňující evropské podmínky. Majitel firmy Radek Švec popřel, že by předložil falešné nebo nevhodné certifikáty.

"Ať to vyšetří policie, NKÚ a padni komu padni. Pokud někdo zneužil v rámci této krize, kdy šlo o život, a udělal takovou prasárnu, že si udělal kšeft, půjde zkrátka od válu a bude stíhán," řekl Babiš. "Jsem přesvědčen, že pan ministr (Vojtěch) je slušný člověk, znám ho dlouho, a že by se určitě žádného takového jednání nedopustil. Samozřejmě jeho podřízení to musí obhájit, ale musí to prověřit kontrola, audit, policie, všichni," dodal předseda vlády. Vojtěch podle něj koronavirovou situaci zvládl skvěle a má jeho podporu.

Vojtěch v reakci na článek serveru v úterý uvedl, že LA Factory má výjimku od České obchodní inspekce a její pomůcky mohou být dodávány na trh EU. Stát navíc podle Vojtěcha kvalitu pomůcek testoval a odebral pouze ty, které splňovaly požadavky.

Ministerstvo zatím zaplatilo lanškrounské firmě za respirátory, masky a další pomůcky 471 milionů korun a má slíbené další dodávky za 250 milionů. Část objednávek úřad podle serveru zrušil, protože pomůcky neměly slíbenou kvalitu. K dodaným a zaplaceným pomůckám měla firma předložit takzvané CE certifikáty shody. Jeden z nich je ale falešný. Certifikát byl údajně vydán polskou laboratoří ICR, která to ale popřela. Majitel LA Factory Švec se hájí tím, že mu laboratoř pravost certifikátu v březnu potvrdila. Podle ředitele laboratoře Rafala Kalinowského ale tehdy ještě laboratoř o výskytu falešných certifikátů nevěděla.

Ani další certifikáty předložené ministerstvu zdravotnictví firmou LA Factory však podle serveru nejsou v pořádku. U některých se například jedná pouze o dobrovolné certifikáty, které nedokládají vlastnosti výrobku. Další certifikáty pak nejsou relevantní pro evropský trh nebo byly vystaveny institucí, která nemá pověření k vydávání těchto certifikátů.

Ministerstvo minulý týden všechny dodavatele požádalo, aby doložili potřebné dokumenty. Pokud doklady nedodají, bude se úřad podle ministra Vojtěcha bránit i trestněprávní cestou.