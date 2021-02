Podle experta na justici není vhodné vyznamenávat aktivní soudce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezidenti by neměli podle experta udělovat státní vyznamenání aktivním soudcům a soudci by řády související s jejich činností neměli přijímat, dokud jsou v taláru a aktivně rozhodují. V reakci na dění kolem Řádu Tomáše Garrigua Masaryka pro předsedu Ústavního soudu (ÚS) Pavla Rychetského to ČTK řekl David Kosař, vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Vyznamenání aktivního soudce není standardní a vyvolává etické otázky.